Агент игрока «Стандарда» Войводы: «Спартак» позвонил с предложением о трансфере»

«Спартак» может приобрести защитника «Стандарда» Мергима Войводу, рассказал агент игрока Адриан Алиай.

«Мергимом интересуется «Спартак»? Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был «Спартак».

Это большой клуб. Мы заинтересованы и рассмотрим этот вариант», – сказал агент.

В этом сезоне косовар провел в чемпионате Бельгии 25 матчей, забив один гол и сделав один ассист. Рыночная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.