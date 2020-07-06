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    Агент игрока «Стандарда» Войводы: «Спартак» позвонил с предложением о трансфере»

    «Спартак» может приобрести защитника «Стандарда» Мергима Войводу, рассказал агент игрока Адриан Алиай.

    «Мергимом интересуется «Спартак»? Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был «Спартак».

    Это большой клуб. Мы заинтересованы и рассмотрим этот вариант», – сказал агент.

    В этом сезоне косовар провел в чемпионате Бельгии 25 матчей, забив один гол и сделав один ассист. Рыночная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.

    Источник: Sport24

    Фламандская газета на нидерландском языке. Издание выпускается с 1912 года. Основные темы - политика, культура, экономика, общество и спорт.

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    06.07.2020 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 июля 2020, 13:21

      ну да оборона дырявая -деньги на ветер

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