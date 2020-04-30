Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона

Полузащитник китайского «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни готов помочь бельгийскому «Стандарду», испытывающему финансовые трудности.

Футболист даст в долг клубу, в котором начал профессиональную карьеру, три миллиона евро, чтобы пополнить бюджет. Из-за проблем «Стандард» не может пройти лицензирование на следующий сезон. Чтобы доказать финансовую состоятельность, клубу требуется 12 миллионов евро. Крайний срок предоставления финансовых гарантий – 5 мая.