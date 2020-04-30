Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона

30 апреля 2020, 18:39
2

Полузащитник китайского «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни готов помочь бельгийскому «Стандарду», испытывающему финансовые трудности.

Футболист даст в долг клубу, в котором начал профессиональную карьеру, три миллиона евро, чтобы пополнить бюджет. Из-за проблем «Стандард» не может пройти лицензирование на следующий сезон. Чтобы доказать финансовую состоятельность, клубу требуется 12 миллионов евро. Крайний срок предоставления финансовых гарантий – 5 мая.

  • Феллайни играл за «Стандард» в 2006-2008 годах. Он провел за клуб 64 матча, забив 9 мячей.
  • По итогам досрочно завершенного сезона «Стандард» занял пятое место и получил путевку в предварительные раунды Лиги Европы.
  • Феллайни переболел коронавирусом.

Источник: Het Nieuwsblad

Газета, издающаяся во Фландрии (Бельгия). Широко освещает политику, культуру, экономику и спорт.

Бельгия. Про-Лига Стандард Феллайни Маруан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1588263222
все равно не хватит
Ответить
САДЫЧОК
1588279448
Достойно ! И , как футболист классный !
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
21 июля
1
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
ФотоКуртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
20 июня
9
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
15 июня
4
ФотоСтанкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
25 февраля
2
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
Азар: «Ни за что не перешел бы в «Барселону»
31 января
3
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Нигерийский опорник отказал «Спартаку»
2025.12.12 19:16
5
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
2025.11.13 12:10
3
ФотоСын Станковича – игрок месяца в «Брюгге»
2025.11.01 16:17
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
2025.10.18 21:36
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»
2025.10.11 16:27
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+