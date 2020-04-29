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    Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона

    Полузащитник китайского «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни готов помочь бельгийскому «Стандарду», испытывающему финансовые трудности.

    Футболист даст в долг клубу, в котором начал профессиональную карьеру, три миллиона евро, чтобы пополнить бюджет. Из-за проблем «Стандард» не может пройти лицензирование на следующий сезон. Чтобы доказать финансовую состоятельность, клубу требуется 12 миллионов евро. Крайний срок предоставления финансовых гарантий – 5 мая.

    • Феллайни играл за «Стандард» в 2006-2008 годах. Он провел за клуб 64 матча, забив 9 мячей.
    • По итогам досрочно завершенного сезона «Стандард» занял пятое место и получил путевку в предварительные раунды Лиги Европы.
    • Феллайни переболел коронавирусом.

    Источник: Het Nieuwsblad

    Газета, издающаяся во Фландрии (Бельгия). Широко освещает политику, культуру, экономику и спорт.

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