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    AFP: переболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы

    Полузащитник китайского «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни, переболевший коронавирусом, покинул больницу, сообщает Agence France Presse.

    После выписки Феллайни проведет еще 14 дней на домашнем карантине.

    • В середине апреля бельгиец подтвердил, что болен корронавирусной инфекцией. Он сдал положительный медицинский тест.
    • 22 марта стало известно, что хавбек сдал положительный тест на коронавирус.
    • Феллайни выступает в Китае с прошлого года.

    Источник: AFP

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1952

      Axe111 11 минут назад

      В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ ЛОЛ!!! вы хоть иногда читайте что копируете в онлайн переводчик kekW

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      Рейтинг: +3446

      Alekxei Z. 1 час назад

      Читаю заглавие и не пойму.
      Он что больным ушёл домой ??

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