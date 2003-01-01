AFP: переболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы

В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ ЛОЛ!!! вы хоть иногда читайте что копируете в онлайн переводчик kekW
Полузащитник китайского «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни, переболевший коронавирусом, покинул больницу, сообщает Agence France Presse.
После выписки Феллайни проведет еще 14 дней на домашнем карантине.
- В середине апреля бельгиец подтвердил, что болен корронавирусной инфекцией. Он сдал положительный медицинский тест.
- 22 марта стало известно, что хавбек сдал положительный тест на коронавирус.
- Феллайни выступает в Китае с прошлого года.