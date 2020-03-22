У Феллайни – коронавирус

У полузащитника китайского «Шаньдунь Лунен» Маруана Феллайни обнаружили коронавирус, информирует Sina Sport. Бельгиец сдал положительный тест, он помещен на необходимый карантин.

Футболисты китайских клубов уже возвращаются в Китай, чтобы в апреле начать чемпионат страны. Ситуация с коронавирусом внутри государства стабилизируется.