Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Феллайни – коронавирус

22 марта 2020, 08:15
1

У полузащитника китайского «Шаньдунь Лунен» Маруана Феллайни обнаружили коронавирус, информирует Sina Sport. Бельгиец сдал положительный тест, он помещен на необходимый карантин.

Футболисты китайских клубов уже возвращаются в Китай, чтобы в апреле начать чемпионат страны. Ситуация с коронавирусом внутри государства стабилизируется.

  • Пандемия коронавируса началась в Китае.
  • По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.
  • Феллайни выступает в Китае с прошлого года.

Источник: Sina Sport
Бельгия. Про-Лига Феллайни Маруан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danish Dynamite
1584876101
Уверен: большинство строчащих тут комменты даже не знают, кто такой Феллаини...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+