Пассажиров лондонского метро эвакуировали из-за фанатов «Стандарда». Они взрывали ракеты прямо на станции

Перед матчем 2-го тура группового этапа «Арсенал» – «Стандард» в Лондоне закрыли станцию метро «Кинг Кросс».

Днем в четверг всех пассажиров станции эвакуировали после того, как фанаты бельгийского «Стандарда» начали взрывать ракеты и зажигать файеры. Станцию закрыли из-за пожарной тревоги, пишет Mirror.

Полиция разогнала бельгийских болельщиков, и спустя несколько часов станция продолжила работу в обычном режиме.

«Арсенал» примет «Стандард» в четверг в 22:00 мск.

twit text — Bella Mackie (@bellamackie) October 3, 2019