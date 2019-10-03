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    Пассажиров лондонского метро эвакуировали из-за фанатов «Стандарда». Они взрывали ракеты прямо на станции

    Перед матчем 2-го тура группового этапа «Арсенал»«Стандард» в Лондоне закрыли станцию метро «Кинг Кросс».

    Днем в четверг всех пассажиров станции эвакуировали после того, как фанаты бельгийского «Стандарда» начали взрывать ракеты и зажигать файеры. Станцию закрыли из-за пожарной тревоги, пишет Mirror.

    Полиция разогнала бельгийских болельщиков, и спустя несколько часов станция продолжила работу в обычном режиме.

    «Арсенал» примет «Стандард» в четверг в 22:00 мск.

    Источник: Mirror

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33103

      portero 1 час назад

      Фан с петардой и дымовухой, это болезнь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -556

      DonBaton 1 час назад

      Скорее это маглы пытаются скрыть прибытие Хогвартс-экспресса на платформу

      0
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