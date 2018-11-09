Вандерсон: «У «Краснодара» выработался характер, за счет чего переломили ход матча»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о характере, который проявила команда в матче Лиги Европы против «Стандарда».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Стандард» завершился со счетом 2:1.

– Я считаю, мы неплохо начали первый тайм, но после пропущенного гола что-то изменилось. Во втором тайме нам удалось взять ситуацию под контроль, сконцентрироваться, и потому мы выиграли. У нас выработался характер, и благодаря ему мы смогли переломить ход матча.

– Насколько тяжело было играть после такого непростого матча с «Ростовом»?

– Понятно, что нелегко, но мы все — профессиональные игроки, знаем, как восстанавливаться. Не думаю, что это может быть отговоркой, будто мы выходили на поле не свежими, играли не во всю мощь.

– Почему «Краснодар» создает себе проблемы, пропуская гол, а затем отыгрывается?

– Против нас всегда играют команды, которые хорошо обороняются, и нам тяжело. Но в целом, думаю, «Краснодар» играет хорошо.

– «Краснодару» принципиально занять первое место в группе?

– Нужно играть каждый матч, как последний. Чем больше очков у нас будет, тем лучше.

– Что было в перерыве в раздевалке? Может, Ари какие-то мотивирующие песни включал?

– Говорили, что не можем проиграть этот матч. Да, мы знали, что играем лучше нашего соперника, и мы не должны были повторять те ошибки, которые допустили в Бельгии.