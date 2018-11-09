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    Вандерсон: «У «Краснодара» выработался характер, за счет чего переломили ход матча»

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о характере, который проявила команда в матче Лиги Европы против «Стандарда».

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Стандард» завершился со счетом 2:1.

    – Я считаю, мы неплохо начали первый тайм, но после пропущенного гола что-то изменилось. Во втором тайме нам удалось взять ситуацию под контроль, сконцентрироваться, и потому мы выиграли. У нас выработался характер, и благодаря ему мы смогли переломить ход матча.

    – Насколько тяжело было играть после такого непростого матча с «Ростовом»?

    – Понятно, что нелегко, но мы все — профессиональные игроки, знаем, как восстанавливаться. Не думаю, что это может быть отговоркой, будто мы выходили на поле не свежими, играли не во всю мощь.

    – Почему «Краснодар» создает себе проблемы, пропуская гол, а затем отыгрывается?

    – Против нас всегда играют команды, которые хорошо обороняются, и нам тяжело. Но в целом, думаю, «Краснодар» играет хорошо.

    – «Краснодару» принципиально занять первое место в группе?

    – Нужно играть каждый матч, как последний. Чем больше очков у нас будет, тем лучше.

    – Что было в перерыве в раздевалке? Может, Ари какие-то мотивирующие песни включал?

    – Говорили, что не можем проиграть этот матч. Да, мы знали, что играем лучше нашего соперника, и мы не должны были повторять те ошибки, которые допустили в Бельгии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 09:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:03

      Показать сильный характер - в футболе пожалуй один из важных моментов.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 9 ноября 2018, 12:19

      Все равно Краснодар молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 ноября 2018, 10:57

      Сколько валидола проглочено за этот матч -неизвестно. Надежда умирает последней, и все мы надеялись и верили,что все будет хорошо и команда не подвела.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 10:24

      То, что удаётся в этом сезоне одерживать волевые победы похвально. Но пора и и самим не пропускать первыми голы, а забивать их и удерживать победный счёт.

      4
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      Рейтинг: +1186

      Argon 9 ноября 2018, 10:21

      Какой характер? Пока Перейра на поле не вышел, катали беззубо мяч. Да еще и пропустить могли несколько мячей.
      Комбинировать начали только в конце.

      1
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