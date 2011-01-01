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Бельгия. Про-Лига
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Результаты
€ 45,40 млн
Стандард - результаты матчей
Льеж
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Морис Дюфрасне
Сайт:
http://standard.sudpresse.be/
Тренер:
Венсан Эуврар
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Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
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Бельгия. Про-Лига. 2024/2025
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2023/2024
Бельгия. Про-Лига. 2023/2024
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2022/2023
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
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Бельгия. Плей-офф. 2017/2018
Бельгия. Про-Лига. 2017/2018
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Бельгия. Про-Лига. 2016/2017
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2015/2016
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Товарищеские матчи. 2014
Бельгия. Про-Лига. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Бельгия. Плей-офф. Финал за место в Лиге Европы 2012/2013
Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2013
Бельгия. Про-Лига. 2012/2013
Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф I 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011
Чемпионат Бельгии. Плей-офф II - B 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
Суперкубок Бельгии. Финал 2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. Первый круг 2007/2008
06.11 | 22:45
Стандард
3 : 0
Беверен
31.10 | 20:15
Стандард
1 : 1
Кортрейк
25.10 | 15:30
Генк
2 : 1
Стандард
11.10 | 14:30
Стандард
0 : 1
Шарлеруа
18.09 | 21:45
Гент
2 : 1
Стандард
12.09 | 19:15
Вестерло
4 : 2
Стандард
05.09 | 21:45
Стандард
1 : 0
Антверпен
29.08 | 21:45
Оуд-Хеверли
1 : 2
Стандард
21.08 | 21:45
Стандард
2 : 0
РААЛ Ла-Лувьер
16.08 | 19:30
Мехелен
3 : 3
Стандард
08.08 | 19:15
Стандард
2 : 2
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