- 18 января
- 15:45 В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
- 14:51 «Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
- 11:57 «Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
- 17 августа 2022
- 19:35 Третий любительский клуб вышел в 1/128 финала Кубка России
- 16 июля 2022
- 14:35 Агент назвал европейский клуб, который был ближе всех к трансферу Агаларова 1
- 25 марта 2022
- 23:55 Игрок сборной Мали Сиссако в стыковом матче с Тунисом забил автогол и через четыре минуты удалился 1
- 6 октября 2021
- 14:23 Тедеско может возглавить «Стандард» 1
- 11 декабря 2020
- 13:52 ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы 8
- 22 октября 2020
- 23:37 Видео Полузащитник «Рейнджерс» Руф установил рекорд ЛЕ, забив «Стандарду» с 50 метров 5
- 22 июля 2020
- 23:20 Товарищеский матч. «Монако» в дебютной игре Ковача уступил «Стандарду», Головин провел на поле тайм 1
- 6 июля 2020
- 13:13 Агент игрока «Стандарда» Войводы: «Спартак» позвонил с предложением о трансфере» 2
- 30 апреля 2020
- 18:39 Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона 3
- 9 апреля 2020
- 17:38 Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии 2
- 2 апреля 2020
- 15:02 Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион 4
- 12 декабря 2019
- 23:07 Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано» 3
- 9 ноября 2019
- 13:53 В матче «Стандард» – «Айнтрахт» арбитр Юг не удалил футболиста за фол, показав желтую карточку не тому игроку
- 8 ноября 2019
- 13:44 Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы
- 7 ноября 2019
- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
- 4 октября 2019
- 09:44 Эмери: «Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются»
- 3 октября 2019
- 23:59 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты 1
- 18:29 Видео Пассажиров лондонского метро эвакуировали из-за фанатов «Стандарда». Они взрывали ракеты прямо на станции 2
- 1 февраля 2019
- 07:01 Фото «Стандард» арендовал Халиловича у «Милана»
- 13 декабря 2018
- 22:49 Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда» 32
- 30 ноября 2018
- 08:37 «Севилья» впервые в сезоне не нанесла ни одного удара в створ