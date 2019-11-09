В матче «Стандард» – «Айнтрахт» арбитр Юг не удалил футболиста за фол, показав желтую карточку не тому игроку

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы встретились «Стандард» и «Айнтрахт» (2:1). На 71 минуте ошибку допустил главный судьи Матей Юг (Словения).

Нарушение правил допустил защитник бельгийцев Константинос Лайфис, этот фол арбитр зафиксировал только после подсказки помощника. Затем Юг показал желтую карточку, но не сфолившему киприоту, а находящемуся рядом Гойко Цимироту.

Перед этим рефери потратил несколько секунд на выяснение личности нарушителя правил. Лайфис никак наказан за фол не был, хотя он уже имел желтую карточку. Футболисты «Айнтрахта» показывали Югу, что правила нарушил именно защитник с Кипра.