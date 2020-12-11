ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

Загребское «Динамо» пропустило всего один гол в шести турах группового этапа Лиги Европы.

Единственный мяч в ворота хорватской команды забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

Таким образом, «Динамо» стало третьей командой в истории ЛЕ, пропустившей один раз в группе ЛЕ. Ранее подобное удавалось «Зальцбургу» (сезон-2017/18) и «Стандарду» (сезон-2011/12).

Клуб из Загреба мог стать первым, кому удалось пройти групповой этап Лиги Европы, не пропустив ни одного гола, но ЦСКА не дал ему установить рекорд.