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    ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

    Загребское «Динамо» пропустило всего один гол в шести турах группового этапа Лиги Европы.

    Единственный мяч в ворота хорватской команды забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

    Таким образом, «Динамо» стало третьей командой в истории ЛЕ, пропустившей один раз в группе ЛЕ. Ранее подобное удавалось «Зальцбургу» (сезон-2017/18) и «Стандарду» (сезон-2011/12).

    Клуб из Загреба мог стать первым, кому удалось пройти групповой этап Лиги Европы, не пропустив ни одного гола, но ЦСКА не дал ему установить рекорд.

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    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1847

      Чермындыр 9 минут назад

      Ох...ть достижение! Сколько ж сил было потрачено для этого

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      Ответить
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      Рейтинг: +43667

      portero 14 минут назад

      Ну ЦСКА от этого легче не стало, хотя для некоторых насрать важнее чем самому добиться чего либо....

      0
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      Рейтинг: +707

      Юрэс 35 минут назад

      Ух ты!!! И как то и на душе стало легче!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2471

      panmon 1 час назад

      так вот в чем была задача ЦСКА на сезон!

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