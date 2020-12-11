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  • ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

11 декабря 2020, 13:52
8

Загребское «Динамо» пропустило всего один гол в шести турах группового этапа Лиги Европы.

Единственный мяч в ворота хорватской команды забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

Таким образом, «Динамо» стало третьей командой в истории ЛЕ, пропустившей один раз в группе ЛЕ. Ранее подобное удавалось «Зальцбургу» (сезон-2017/18) и «Стандарду» (сезон-2011/12).

Клуб из Загреба мог стать первым, кому удалось пройти групповой этап Лиги Европы, не пропустив ни одного гола, но ЦСКА не дал ему установить рекорд.

Источник: Gracenote Live
Лига Европы Динамо Загреб ЦСКА Зальцбург Стандард
Комментарии (8)
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panmon
1607684430
так вот в чем была задача ЦСКА на сезон!
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Юрэс
1607687275
Ух ты!!! И как то и на душе стало легче!!!!!
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portero
1607688561
Ну ЦСКА от этого легче не стало, хотя для некоторых насрать важнее чем самому добиться чего либо....
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Чермындыр
1607688851
Ох...ть достижение! Сколько ж сил было потрачено для этого
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Axe111
1607690463
Ну это уровень!
Ответить
SanInstructor
1607691295
герои...
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Oldtrafford83
1607694508
Называется не себе не людям))
Ответить
zigbert
1607769296
Теперь Бистровичу можно не возвращаться в Хорватию.
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