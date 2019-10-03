Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты

бельгийцев побеждать в ЛЕ под дождик, Эмери мастак,
и пушкари четыре им ядра впихнули, как-то так...))
Завершились еще три матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал» дома разгромил «Стандард» со счетом 4:0.
Киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Лугано».
«Севилья» на своем поле одержала минимальную победу над АПОЭЛом.
Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур
Арсенал (Англия) – Стандард (Бельгия) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мартинелли, 13; 2:0 – Мартинелли, 16; 3:0 – Уиллок, 22; 4:0 – Себальос, 57.
Лугано (Швейцария) – Динамо (Украина) – 0:0 (0:0)
Севилья (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Чичарито, 17.