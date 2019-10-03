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    Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты

    Завершились еще три матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арсенал» дома разгромил «Стандард» со счетом 4:0.

    Киевское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Лугано».

    «Севилья» на своем поле одержала минимальную победу над АПОЭЛом.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Арсенал (Англия) – Стандард (Бельгия) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мартинелли, 13; 2:0 – Мартинелли, 16; 3:0 – Уиллок, 22; 4:0 – Себальос, 57.

    Лугано (Швейцария) – Динамо (Украина) – 0:0 (0:0)

    Севилья (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чичарито, 17.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      Сенситив 29 минут назад

      бельгийцев побеждать в ЛЕ под дождик, Эмери мастак,
      и пушкари четыре им ядра впихнули, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -343

      kadim 33 минуты назад

      Динамо явно хочет в компанию ЦСКА и Краснодара.Скатать ничейку с аутсайдером швейцарского чемпионата это сильно...

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