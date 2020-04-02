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Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион

2 апреля 2020, 15:02
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Бельгия первой в Европе досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавируса за тур до окончания календаря, сообщает HLN.

Окончательными признаны текущие результаты, согласно которым чемпионом страны стал «Брюгге». В квалификационные раунды Лиги чемпионов прошел «Гент» как вице-чемпион страны. Прямую путевку в Лигу Европы получил «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» вышли в предварительные раунды турнира. В настоящее время также решается, будет ли проведен финал Кубка Бельгии.

  • За 29 игр «Брюгге» набрал 70 очков – на 15 больше, чем у «Гента».
  • В Бельгии коронавирусом заразились 15 348 человек, 1011 из них умерли.

Источник: HLN

Американский новостной канал кабельного телевидения, принадлежащий CNN.

Бельгия. Про-Лига Брюгге Гент Шарлеруа Антверпен Стандард
Комментарии (4)
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GreyDM
1585834008
за 1 тур до конца-ничего страшного, тем более там всё более-менее ясно,да и командам из первой 5-ки между собой не играть...
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Cules2013
1585849270
Логично, 99% игр сыграно. Разрыв очковый между местами с запасом. С другой стороны, если карантин снимут в начале лета, то доиграть 1 тур и финал Кубка - это пустяк.
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+50/-50
1585868079
Без вариантов.Брюгге чемпион.
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