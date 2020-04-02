Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион

Бельгия первой в Европе досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавируса за тур до окончания календаря, сообщает HLN.
Окончательными признаны текущие результаты, согласно которым чемпионом страны стал «Брюгге». В квалификационные раунды Лиги чемпионов прошел «Гент» как вице-чемпион страны. Прямую путевку в Лигу Европы получил «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» вышли в предварительные раунды турнира. В настоящее время также решается, будет ли проведен финал Кубка Бельгии.
- За 29 игр «Брюгге» набрал 70 очков – на 15 больше, чем у «Гента».
- В Бельгии коронавирусом заразились 15 348 человек, 1011 из них умерли.
Источник: HLN
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