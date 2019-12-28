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    Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион

    Бельгия первой в Европе досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавируса за тур до окончания календаря, сообщает HLN.

    Окончательными признаны текущие результаты, согласно которым чемпионом страны стал «Брюгге». В квалификационные раунды Лиги чемпионов прошел «Гент» как вице-чемпион страны. Прямую путевку в Лигу Европы получил «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» вышли в предварительные раунды турнира. В настоящее время также решается, будет ли проведен финал Кубка Бельгии.

    • За 29 игр «Брюгге» набрал 70 очков – на 15 больше, чем у «Гента».
    • В Бельгии коронавирусом заразились 15 348 человек, 1011 из них умерли.

    Источник: HLN

    Американский новостной канал кабельного телевидения, принадлежащий CNN.

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    02.04.2020 15:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 4 часа назад

      Логично, 99% игр сыграно. Разрыв очковый между местами с запасом. С другой стороны, если карантин снимут в начале лета, то доиграть 1 тур и финал Кубка - это пустяк.

      0
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      Рейтинг: +197

      GreyDM 8 часов назад

      за 1 тур до конца-ничего страшного, тем более там всё более-менее ясно,да и командам из первой 5-ки между собой не играть...

      1
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      Рейтинг: +2020

      lordmrv > GreyDM 6 часов назад

      Ну если с первым местом вопросов вообще нет, да и с участниками евротурниров вроде как тоже, то вот с вылетевшим Остенде есть вопросы.

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