Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион

Бельгия первой в Европе досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавируса за тур до окончания календаря, сообщает HLN.

Окончательными признаны текущие результаты, согласно которым чемпионом страны стал «Брюгге». В квалификационные раунды Лиги чемпионов прошел «Гент» как вице-чемпион страны. Прямую путевку в Лигу Европы получил «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» вышли в предварительные раунды турнира. В настоящее время также решается, будет ли проведен финал Кубка Бельгии.