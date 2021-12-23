- 23 декабря 2021
- 01:33 Фото Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном» 8
- 22 декабря 2021
- 00:13 Видео «Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии 8
- 21 декабря 2021
- 23:02 Фото «Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года 26
- 11:18 Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона 56
- 20 декабря 2021
- 23:04 «Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона 11
- 24 апреля 2021
- 15:47 «Чемпионат»: «Шарлеруа» интересуется форвардом «Волгаря» Погосовым 2
- 29 апреля 2020
- 17:53 «Милан» может купить Осимхена
- 2 апреля 2020
- 15:02 Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион 4
- 15 декабря 2018
- 13:12 Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться» 7
- 8 июня 2018
- 22:12 Защитник «Шарлеруа» может перейти в «Краснодар» за 3,5 миллиона
- 11 мая 2018
- 00:52 Габулов впервые за пять матчей остался в запасе «Брюгге». Его команда прервала безвыигрышную серию 2
- 20 апреля 2018
- 00:01 Габулов впервые отстоял на ноль в матче за «Брюгге» 11
- 19 апреля 2018
- 21:14 Габулов во втором матче подряд попал в стартовый состав «Брюгге»
- 4 февраля 2018
- 22:11 Габулов пропустил за «Брюгге» 13 голов в пяти матчах 17
- 6 августа 2015
- 23:46 Лига Европы. Луганская «Заря» вновь обыграла «Шарлеруа» 1