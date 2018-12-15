Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».

«Россия – не моя цель на данный момент. Впрочем, каждом футболисту поступают предложения, от которых нельзя отказаться.

Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии. Хотел бы попробовать себя там», – сказал 26-летний бельгиец.

Об интересе российского клуба к Десолею в июне сообщило ФАН. В текущем сезоне игрок принял участие в 20-ти играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. Сообщалось, что «быки» могут заплатить на миллион больше.