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    • Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

    Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

    Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».

    «Россия – не моя цель на данный момент. Впрочем, каждом футболисту поступают предложения, от которых нельзя отказаться.

    Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии. Хотел бы попробовать себя там», – сказал 26-летний бельгиец.

    Об интересе российского клуба к Десолею в июне сообщило ФАН. В текущем сезоне игрок принял участие в 20-ти играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. Сообщалось, что «быки» могут заплатить на миллион больше.

    Источник: VoetbalNieuws

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    15.12.2018 13:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:28

      Купить его Краснодару по силам. Все будет зависеть от желания игрока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 15 декабря 2018, 15:16

      Чей целью может быть Россия!?))) Понятно, что бабки...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Vseok > Gorasul 15 декабря 2018, 15:36

      Причём во многих случаях бюджетные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 декабря 2018, 14:54

      деньги на дороге не валяются тем более большие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 декабря 2018, 13:59

      «не отметившись результативными действиями». «Краснодару» очень нужны игроки умеющие просто бегать по полю.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 13:54

      Вопрос изменения жизненных планов и целей зависит от суммы нулей в контрактах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 15 декабря 2018, 13:25

      Деньги хорошо пахнут)

      1
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