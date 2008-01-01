Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    «Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона

    «Спартак» в ближайшее время подпишет нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    Клубы договорились о переходе 24-летнего футболиста.

    Как пишет тг-канал «Ложа прессы», именно с трансфером форварда сборной Ямайки связана публикация «Спартака» с песней ямайской регги-группы Inner Circle.

    • Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
    • В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
    • За сборную отличился 10 раз в 29 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Ложа прессы»

    Телеграм-канал журналиста Феликса Загребного. Аудитория - 6,4 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:04
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +569

      alefreddy 6 минут назад

      забивной однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3865

      mutabor0992 20 минут назад

      Незаконно рожденный сын Джека Николсона???гы гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      vadikrew 28 минут назад

      Зенит берет игроклв сборной бразилии, а Спартак - сборной ямайки. И хотят ещё конкурировать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      Hoahin > vadikrew 4 минуты назад

      Спартак всяким шлаком из европейских пердивов и аутсайдеров интересуется, пока так будет, никакой хорошей игры и не предвидится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22088

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Нужен ли он Спартаку, если на замену ему Шарлеруа хочет взять Погосова из Астрахани?
      Кто-нибудь слышал про Погосова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11078

      Fusballer 44 минуты назад

      Топ-игрок!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru