«Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона

«Спартак» в ближайшее время подпишет нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Клубы договорились о переходе 24-летнего футболиста.

Как пишет тг-канал «Ложа прессы», именно с трансфером форварда сборной Ямайки связана публикация «Спартака» с песней ямайской регги-группы Inner Circle.