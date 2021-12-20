«Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона

«Спартак» в ближайшее время подпишет нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.
Клубы договорились о переходе 24-летнего футболиста.
Как пишет тг-канал «Ложа прессы», именно с трансфером форварда сборной Ямайки связана публикация «Спартака» с песней ямайской регги-группы Inner Circle.
- Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
- В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
- За сборную отличился 10 раз в 29 играх.
Источник: «Ложа прессы»
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