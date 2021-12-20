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  • «Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона

«Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона

20 декабря 2021, 23:04
10

«Спартак» в ближайшее время подпишет нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Клубы договорились о переходе 24-летнего футболиста.

Как пишет тг-канал «Ложа прессы», именно с трансфером форварда сборной Ямайки связана публикация «Спартака» с песней ямайской регги-группы Inner Circle.

  • Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
  • В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
  • За сборную отличился 10 раз в 29 играх.

Источник: «Ложа прессы»

Телеграм-канал журналиста Феликса Загребного. Аудитория - 6,4 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Шарлеруа Николсон Шамар
Комментарии (10)
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Fusballer
1640030776
Топ-игрок!
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DOCTOR PENALTY
1640031446
Нужен ли он Спартаку, если на замену ему Шарлеруа хочет взять Погосова из Астрахани? Кто-нибудь слышал про Погосова?
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vadikrew
1640031720
Зенит берет игроклв сборной бразилии, а Спартак - сборной ямайки. И хотят ещё конкурировать...
Ответить
mutabor0992
1640032226
Незаконно рожденный сын Джека Николсона???гы гы
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alefreddy
1640033085
забивной однако
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alefreddy
1640035711
Ларссона будут плавить то есть пристраивать
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Solist345345
1640041233
А как на счёт лимита? Полна ведь коробочка.
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JTherry
1640069551
насколько Николсон хорош в нападении увидим в игре, а по статистике - совсем неплохо... теперь, кого на выход: Ларссона, Хендрикса или обоих сразу..?
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