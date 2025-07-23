24 июля на «Теле2 Арене» в Стокгольме «Хаммарбю» примет бельгийский «Шарлеруа» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Оба коллектива отличаются агрессивным стилем в атаке и проблемами в обороне, что делает встречу потенциально результативной и открытой.

«Хаммарбю»

Шведский клуб подойдeт к еврокубковой встрече в хорошей форме: 3 победы в 5 последних матчах и 16 голов за этот отрезок. Команда уверенно действует в нападении, забивая в среднем более 3 голов за игру. Особенно стоит выделить результативную победу 8:3 над Haninge в товарищеском матче, а также свежий успех над «Броммапойкарна» (3:2) в чемпионате. При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей в 5 последних встречах, и ни одного «сухого» матча за этот период.

«Шарлеруа»

Бельгийцы активно готовились к сезону через серию спаррингов, где чередовали победы и поражения. Несмотря на нестабильность, команда регулярно забивает – в 15 из 17 последних матчей, включая крупную победу над «Васланд-Беверен» (4:1). Однако в защите сохраняются серьeзные проблемы: 10 матчей подряд с пропущенными мячами и средний показатель 1.6 пропущенных гола за игру. Тем не менее, в Лиге Конференций «Шарлеруа» не проигрывает в 5 выездных матчах подряд, что говорит о его опыте и умении адаптироваться.

Факты о командах:

«Хаммарбю»

3 победы в последних 5 матчах

В среднем: 3.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

Победа 3:2 в последнем туре Аллсвенскан

«Шарлеруа»

В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 15 из 17 последних матчей

Пропускает в 10 матчах подряд

5 выездных матчей без поражений в Лиге Конференций

Прогноз на матч «Хаммарбю» – «Шарлеруа»

С учeтом высокой результативности обеих команд и уязвимостей в обороне, встреча может развиваться по открытому сценарию. «Хаммарбю» мощно выглядит в нападении дома, но «Шарлеруа» умеет играть на выезде и способен ответить своим голом. При этом шведы выглядят более сыгранными и уверенными в атакующих действиях, особенно на домашнем стадионе, что делает их фаворитами матча.

Рекомендованные ставки: