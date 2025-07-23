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«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28

23 июля 2025 9:43
Хаммарбю - Шарлеруа
24 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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2.28
Победа «Хаммарбю»
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24 июля на «Теле2 Арене» в Стокгольме «Хаммарбю» примет бельгийский «Шарлеруа» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Оба коллектива отличаются агрессивным стилем в атаке и проблемами в обороне, что делает встречу потенциально результативной и открытой.

«Хаммарбю»

Шведский клуб подойдeт к еврокубковой встрече в хорошей форме: 3 победы в 5 последних матчах и 16 голов за этот отрезок. Команда уверенно действует в нападении, забивая в среднем более 3 голов за игру. Особенно стоит выделить результативную победу 8:3 над Haninge в товарищеском матче, а также свежий успех над «Броммапойкарна» (3:2) в чемпионате. При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей в 5 последних встречах, и ни одного «сухого» матча за этот период.

«Шарлеруа»

Бельгийцы активно готовились к сезону через серию спаррингов, где чередовали победы и поражения. Несмотря на нестабильность, команда регулярно забивает – в 15 из 17 последних матчей, включая крупную победу над «Васланд-Беверен» (4:1). Однако в защите сохраняются серьeзные проблемы: 10 матчей подряд с пропущенными мячами и средний показатель 1.6 пропущенных гола за игру. Тем не менее, в Лиге Конференций «Шарлеруа» не проигрывает в 5 выездных матчах подряд, что говорит о его опыте и умении адаптироваться.

Факты о командах:

«Хаммарбю»

  • 3 победы в последних 5 матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Победа 3:2 в последнем туре Аллсвенскан

«Шарлеруа»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • 5 выездных матчей без поражений в Лиге Конференций

Прогноз на матч «Хаммарбю» – «Шарлеруа»

С учeтом высокой результативности обеих команд и уязвимостей в обороне, встреча может развиваться по открытому сценарию. «Хаммарбю» мощно выглядит в нападении дома, но «Шарлеруа» умеет играть на выезде и способен ответить своим голом. При этом шведы выглядят более сыгранными и уверенными в атакующих действиях, особенно на домашнем стадионе, что делает их фаворитами матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хаммарбю» – коэффициент 2.28
  • Индивидуальный тотал «Хаммарбю» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

2.28
Победа «Хаммарбю»
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Шарлеруа Хаммарбю
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