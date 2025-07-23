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Бельгия. Про-Лига
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Шарлеруа
Новости
€ 22,25 млн
Шарлеруа - новости команды
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Сайт:
http://www.rcsc.be
Тренер:
Ханс Корнелис
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Таблица
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фото
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Фото
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Видео
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
Фото
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона
2021.12.21 11:18
54
«Спартак» близок к трансферу форварда «Шарлеруа» Николсона
2021.12.20 23:04
10
«Чемпионат»: «Шарлеруа» интересуется форвардом «Волгаря» Погосовым
2021.04.24 15:47
2
«Милан» может купить Осимхена
2020.04.29 17:53
Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион
2020.04.02 15:02
4
Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»
2018.12.15 13:12
6
Защитник «Шарлеруа» может перейти в «Краснодар» за 3,5 миллиона
2018.06.08 22:12
Габулов во втором матче подряд попал в стартовый состав «Брюгге»
2018.04.19 21:14
Лига Европы. Луганская «Заря» вновь обыграла «Шарлеруа»
2015.08.06 23:46
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