Игрок сборной Мали Сиссако в стыковом матче с Тунисом забил автогол и через четыре минуты удалился

Сборная Туниса минимально победила Мали в первом стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Единственный мяч на 37-й минуте в свои ворота забил защитник малийцев Мусса Сиссако.

На 41-й минуте Сиссако получил прямую красную карточку.

21-летний игрок выступает за бельгийский «Стандард» и стоит 1,2 миллиона евро.

29 марта Тунис и Мали проведут ответный матч, по итогам которого определится обладатель путевки на ЧМ-2022.

Мали ни разу не было на чемпионате мира.

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