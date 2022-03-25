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Игрок сборной Мали Сиссако в стыковом матче с Тунисом забил автогол и через четыре минуты удалился

Сборная Туниса минимально победила Мали в первом стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Единственный мяч на 37-й минуте в свои ворота забил защитник малийцев Мусса Сиссако.

На 41-й минуте Сиссако получил прямую красную карточку.

  • 21-летний игрок выступает за бельгийский «Стандард» и стоит 1,2 миллиона евро.
  • 29 марта Тунис и Мали проведут ответный матч, по итогам которого определится обладатель путевки на ЧМ-2022.
  • Мали ни разу не было на чемпионате мира.

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Источник: Бомбардир.ру

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25.03.2022 23:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +6838

    vladik12 27 минут назад

    Это и называется "антигерой".

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