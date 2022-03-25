Игрок сборной Мали Сиссако в стыковом матче с Тунисом забил автогол и через четыре минуты удалился

Это и называется "антигерой".
Сборная Туниса минимально победила Мали в первом стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Единственный мяч на 37-й минуте в свои ворота забил защитник малийцев Мусса Сиссако.
На 41-й минуте Сиссако получил прямую красную карточку.
- 21-летний игрок выступает за бельгийский «Стандард» и стоит 1,2 миллиона евро.
- 29 марта Тунис и Мали проведут ответный матч, по итогам которого определится обладатель путевки на ЧМ-2022.
- Мали ни разу не было на чемпионате мира.
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