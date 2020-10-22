Полузащитник «Рейнджерс» Руф установил рекорд ЛЕ, забив «Стандарду» с 50 метров

Космос
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» в гостях обыграл «Стандард» со счетом 2:0.
Второй гол шотландской команды забил полузащитник Кемар Руф.
27-летний англичанин отправил мяч в ворота соперника с расстояния 54,6 ярда (49,9 метра).
Как сообщает Opta, это новый рекорд ЛЕ. Ранее ни один игрок не забивал в матчах турнира гол с более дальней дистанции.
ВАУ-ВАУ-ВАУ. Кемар Руф из «Рейнджерс» накрутил троих в центре поля и бабахнул суперголасоЭто официально самый дальний гол в истории Лиги Европы. Просто шок:https://t.co/PtsAnw12Xr pic.twitter.com/zhczgDadsC— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2020