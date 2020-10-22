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    Полузащитник «Рейнджерс» Руф установил рекорд ЛЕ, забив «Стандарду» с 50 метров

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» в гостях обыграл «Стандард» со счетом 2:0.

    Второй гол шотландской команды забил полузащитник Кемар Руф.

    27-летний англичанин отправил мяч в ворота соперника с расстояния 54,6 ярда (49,9 метра).

    Как сообщает Opta, это новый рекорд ЛЕ. Ранее ни один игрок не забивал в матчах турнира гол с более дальней дистанции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    22.10.2020 23:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4384

      filosof sparty 41 минуту назад

      Космос

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      Рейтинг: +193

      Nikita Suarez 44 минуты назад

      Отвал башки просто!

      0
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      Рейтинг: +5930

      GoLenaStop 58 минут назад

      да! это...без слов.
      ЭТО - ФУТБОЛ!
      Всем, кто ценит игру головой с ногами с мячом - а, здоровья и любви.
      А, спкнч и х у и д н я (хорошего утра и дня)!

      1
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      Рейтинг: +9554

      alarm 1 час назад

      на воротах максименка стоял, что ли? гол рыкова хрюканам точь-в-точь

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