Эмери: «Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел прокомментировал эмоции от победы над «Стандардом» (4:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Добыть шесть очков после двух матчей было важно. Здорово, что игроки выкладываются полностью.

Что можно улучшить в нашей игре? Например, мы можем лучше контролировать мяч и создавать больше моментов. Надо понимать, что игроки не успели полностью восстановиться после матча в понедельник, так что они отлично сыграли. Фантастическая победа.

Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за «Арсенал» на самых высоких уровнях. Они показали, что могут играть и забивать», – заявил испанский специалист.