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    Эмери: «Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел прокомментировал эмоции от победы над «Стандардом» (4:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Добыть шесть очков после двух матчей было важно. Здорово, что игроки выкладываются полностью.

    Что можно улучшить в нашей игре? Например, мы можем лучше контролировать мяч и создавать больше моментов. Надо понимать, что игроки не успели полностью восстановиться после матча в понедельник, так что они отлично сыграли. Фантастическая победа.

    Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за «Арсенал» на самых высоких уровнях. Они показали, что могут играть и забивать», – заявил испанский специалист.

    • Команда Унаи Эмери набрала 12 очков в АПЛ и занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • В Лиге Европы у лондонского клуба шесть очков после двух матчей.

    Источник: BT Sport

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3979

      ivan-football-fan 11 минут назад

      ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МОЛОДЁЖЬ!
      МАРТИНЕЛЛИ!!))))

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