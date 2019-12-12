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  • Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»

Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»

12 декабря 2019, 23:07
3

Завершились еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал» ушел от поражения в игре со «Стандардом», забив два гола сопернику за три минуты.

Киевское «Динамо» дома едва не проиграло «Лугано», сравняв счет на 94-й минуте.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Стандард (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бастьен, 47; 2:0 – Амалла, 69; 2:1 – Ляказетт, 78; 2:2 – Сака, 81.

Динамо (Украина) – Лугано (Швейцария) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Араторе, 45; 1:1 – Цыганков, 90+4.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Арсенал Стандард Динамо К Лугано
Комментарии (3)
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erma
1576181370
"Вырвали ничью у Лугано" - звучит драматично и эпично!
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paracetamol
1576184373
ДК тоже в опе?
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Dobroe Teplo za CSKA
1576190169
Динамо хохлятское )))))))))))))))))) ПОЗОР!!! ПОЗОРИЩЕ!!!! ха ха ха ха ха неудачники !!! ))))
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