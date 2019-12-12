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    Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»

    Завершились еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арсенал» ушел от поражения в игре со «Стандардом», забив два гола сопернику за три минуты.

    Киевское «Динамо» дома едва не проиграло «Лугано», сравняв счет на 94-й минуте.

    Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Стандард (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бастьен, 47; 2:0 – Амалла, 69; 2:1 – Ляказетт, 78; 2:2 – Сака, 81.

    Динамо (Украина) – Лугано (Швейцария) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Араторе, 45; 1:1 – Цыганков, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2019 23:07
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4586

      paracetamol 49 минут назад

      ДК тоже в опе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2178

      erma 1 час назад

      "Вырвали ничью у Лугано" - звучит драматично и эпично!

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