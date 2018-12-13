Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда»

«Севилья» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы обыграла «Краснодар» со счетом 3:0. У нападающего Виссама Бен-Йеддера дубль, полузащитник Эвер Банега забил с пенальти.

Испанский клуб оформил выход в плей-офф с первого места группы J благодаря ничьей «Стандарда» и «Акхисар Беледиеоспора» в параллельной встрече.

Лига Европы. Группа J. 6-й тур

Севилья (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 5; 2:0 – Бен-Йеддер, 10; 3:0 – Банега, 49 (с пенальти).

Акхисар Беледиеоспор (Турция) – Стандард (Бельгия) – 0:0

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