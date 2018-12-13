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    • Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда»

    Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда»

    «Севилья» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы обыграла «Краснодар» со счетом 3:0. У нападающего Виссама Бен-Йеддера дубль, полузащитник Эвер Банега забил с пенальти.

    Испанский клуб оформил выход в плей-офф с первого места группы J благодаря ничьей «Стандарда» и «Акхисар Беледиеоспора» в параллельной встрече.

    Лига Европы. Группа J. 6-й тур

    Севилья (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 5; 2:0 – Бен-Йеддер, 10; 3:0 – Банега, 49 (с пенальти).

    Акхисар Беледиеоспор (Турция) – Стандард (Бельгия) – 0:0

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 22:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +21

      Karlito Ben 14 декабря 2018, 11:58

      хорошо всегда начинают но плохо заканчивают.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 14 декабря 2018, 07:43

      Давненько наши клубы так позорно не выступали в евротурнирах. Что-то пора в нашем футбольном борделе менять. Хватит кровати перетаскивать...

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 14 декабря 2018, 07:01

      Афтар-писатель. А если бы стандарт победил турков, быки бы пролетели???? Писака ради писать??? Когда вы научитесь подавать правильную информацию и заголовки!!!! Краснодар вышел потому, что набрал вне зависимости от результата других матчей положенное количество очков.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Retiremen_VMF 14 декабря 2018, 09:35

      ты будешь смеяться но если бы стандард выиграл 2-0 то быки бы пошли дро,чить

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 14 декабря 2018, 10:01

      ибо 9-9 лучше чем 8-8

      0
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 14 декабря 2018, 06:55

      Реальное соотношение сил. В плей-офф что Краснодар, что Зенит вряд ли продвинутся дальше двух раундов. Слабовато выглядят. Попадется Арсенал или Интер - и снова 0-3 или 0-5

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 декабря 2018, 05:24

      Парадокс:ЦСКА крупно выиграл и вылетел,Краснодар крупно проиграл и прошёл дальше...Южане в отличии от красно-синих сделали себе неплохой очковый задел,благодаря которому они и прошли дальше.Плюс ко всему соперники по группе выдали нужный нам результат.Рад за Краснодар.Теперь ещё бы с жеребьёвкой в плей-офф повезло ...

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 декабря 2018, 01:13

      Казалось логичным, что все наши клубы проиграют 0:2. Краснодар пропустил лишний мячик, А Кони, поразили в самое сердце!

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 декабря 2018, 00:29

      Главное прошли

      4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 декабря 2018, 00:09

      Да, было бы обидно вылететь с 12 очками! Так что Краснодар с выходом в 1/16!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:48

      До весны есть время жирок нагулять и сделать выводы по игре в защите.

      6
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 07:05

      Первый матч где отсутствие высококлассного защитника сделало результат. Галецкий наверное видит это. С Жиго нам подрсрали, уверен в межсезонье сезоне будет покупка защитника. Спаич, пока далеко не Гранквист.

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 13 декабря 2018, 23:25

      Вчера, несмотря на то, что ЦСКА разгромил Реал, я был расстроен. А сегодня, несмотря на то, что Краснодар с разгромом проиграл Севильи, я рад. Все-таки главнее - это проход команды в турнире далее, а не победа в конкретном матче.

      5
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