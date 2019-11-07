Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты

Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты

7 ноября 2019, 22:46

Состоялись матчи первого временного слота в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Севилья» одержала крупную победу над «Дюделанжем» (5:2) и стала первой командой, досрочно вышедшей в 1/16 финала турнира.

«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1) в группе С, где выступает «Краснодар».

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Медведев, 10; 1:1 – Лукас, 59; 2:1 – Иоанну, 88.

Базель (Швейцария) – Хетафе (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Артур, 8; 1:1 – Мата, 45 (с пенальти); 2:1 – Фрай, 60.

Дюделанж (Люксембург) – Севилья (Испания) – 2:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Даббур, 17; 0:2 – Мунир, 27; 0:3 – Мунир, 33; 0:4 – Даббур, 36; 0:5 – Мунир, 67; 1:5 – Синани, 69; 2:5 – Синани, 80.

Копенгаген (Дания) – Динамо Киев (Украина) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стеге, 4; 1:1 – Вербич, 70.

Нереализованный пенальти: нет – Цыганков, 15.

ЛАСК (Австрия) – ПСВ (Голландия) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Швааб, 5 (с пенальти); 1:1 – Ранфтл, 56; 2:1 – Фризер, 60; 3:1 – Клаусс, 78; 4:1 – Клаусс, 82.

Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 7; 1:1 – Форрест, 38; 1:2 – Нтчам, 90.

Лугано (Швейцария) – Мальме (Швеция) – 0:0 (0:0)

Русенборг (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Коатес, 16; 0:2 – Фернандеш, 38.

Стандард (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ванхеусден, 56; 1:1 – Костич, 65; 2:1 – Лестьенн, 90.

ЧФР (Румыния) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рондон, 87.

Удаление: Рондон, 90 – нет.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы АПОЭЛ Карабах Базель Хетафе Дюделанж Севилья Копенгаген Динамо К ЛАСК ПСВ Лацио Селтик Лугано Мальме Русенборг Спортинг Стандард Айнтрахт ЧФР Клуж Ренн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+