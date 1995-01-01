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    Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты

    Состоялись матчи первого временного слота в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Севилья» одержала крупную победу над «Дюделанжем» (5:2) и стала первой командой, досрочно вышедшей в 1/16 финала турнира.

    «Базель» обыграл «Хетафе» (2:1) в группе С, где выступает «Краснодар».

    Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

    АПОЭЛ – Карабах – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Медведев, 10; 1:1 – Лукас, 59; 2:1 – Иоанну, 88.

    Базель – Хетафе – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Артур, 8; 1:1 – Мата, 45 (с пенальти); 2:1 – Фрай, 60.

    Дюделанж – Севилья – 2:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Даббур, 17; 0:2 – Мунир, 27; 0:3 – Мунир, 33; 0:4 – Даббур, 36; 0:5 – Мунир, 67; 1:5 – Синани, 69; 2:5 – Синани, 80.

    Копенгаген – Динамо Киев – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стеге, 4; 1:1 – Вербич, 70.

    Нереализованный пенальти: нет – Цыганков, 15.

    ЛАСК – ПСВ – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Швааб, 5 (с пенальти); 1:1 – Ранфтл, 56; 2:1 – Фризер, 60; 3:1 – Клаусс, 78; 4:1 – Клаусс, 82.

    Лацио – Селтик – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 7; 1:1 – Форрест, 38; 1:2 – Нтчам, 90.

    Лугано – Мальме – 0:0 (0:0)

    Русенборг – Спортинг – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коатес, 16; 0:2 – Фернандеш, 38.

    Стандард – Айнтрахт – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ванхеусден, 56; 1:1 – Костич, 65; 2:1 – Лестьенн, 90.

    ЧФР – Ренн – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рондон, 87.

    Удаление: Рондон, 90 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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