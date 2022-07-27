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Люксембург. Национальный дивизион
Команды
Дюделанж
€ 300 тыс
Дюделанж
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион
Стадион:
Йос Носбаум
Сайт:
http://www.f91.lu/home
Тренер:
Карлос Фангейру
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
Фото
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
2019.11.07 22:46
Фото
Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА
2019.10.04 11:46
6
Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха
2019.10.03 22:48
20
Семак – об игре Барриоса и Ракицкого: «Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства»
2019.02.05 01:30
6
Смольников: «Ракицкий – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе»
2019.02.04 23:53
5
Семак – после матча с «Дюделанжем»: «Не могу сказать, что команда готова на 100 процентов»
2019.02.04 23:33
9
Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем», Барриос и Ракицкий провели дебютную игру
2019.02.04 21:47
14
Кузяев получил травму в матче с «Дюделанжем» и покинул поле
2019.02.04 20:44
6
Барриос и Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Дюделанжем»
2019.02.04 19:07
5
Фото
«Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»
2019.01.29 19:15
2
Лига Европы. «Милан» не вышел из группы из-за разницы забитых и пропущенных мячей
2018.12.14 01:06
5
Лига Европы. «Милан» уступил «Бетису», «Олимпиакос» всухую победил в Люксембурге
2018.10.25 21:56
Лига Европы. «Милан» трижды забил «Олимпиакосу» за девять минут, «Бетис» одолел «Дюделанж»
2018.10.04 22:12
Лига Европы. «Милан» с минимальным счетом обыграл команду из Люксембурга
2018.09.21 00:00
1
Видео
Игрок люксембургского клуба в матче Лиги чемпионов двумя ногами нанес удар сопернику в живот
2018.07.19 00:44
8
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