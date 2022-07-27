- 27 июля 2022
- 08:28 В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
- 24 января 2022
- 22:57 Язиджи – о дебюте за ЦСКА: «Все прошло хорошо, но я еще не полностью готов» 1
- 21:37 Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры» 5
- 15:44 Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу» 27
- 2 февраля 2020
- 11:23 Видео «Зенит» опубликовал видеообзор матча с «Дюделанжом» 3
- 1 февраля 2020
- 17:06 Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж» 21
- 16 января 2020
- 14:40 Фото «Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо» 1
- 7 ноября 2019
- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
- 4 октября 2019
- 11:46 Фото Федерация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА 6
- 3 октября 2019
- 22:48 Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха 20
- 5 февраля 2019
- 01:30 Семак – об игре Барриоса и Ракицкого: «Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства» 6
- 4 февраля 2019
- 23:53 Смольников: «Ракицкий – игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе» 5
- 23:33 Семак – после матча с «Дюделанжем»: «Не могу сказать, что команда готова на 100 процентов» 9
- 21:47 Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем», Барриос и Ракицкий провели дебютную игру 15
- 20:44 Кузяев получил травму в матче с «Дюделанжем» и покинул поле 6
- 19:07 Барриос и Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Дюделанжем» 5
- 29 января 2019
- 19:15 Фото «Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом» 2
- 14 декабря 2018
- 01:06 Лига Европы. «Милан» не вышел из группы из-за разницы забитых и пропущенных мячей 5