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Люксембург. Национальный дивизион
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Люксембург. Национальный дивизион 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Дюделанж
€ 310 тыс
2
Прогрес
3
Расинг
€ 25 тыс
4
Дифферданж
€ 775 тыс
5
УНА Штрассен
€ 300 тыс
6
Свифт
7
Унион Тетус Петанж
8
Мондорф-ле-Бен
9
Виктория Роспорт
10
Хостерт
11
Мамер
12
Атерт Биссен
€ 850 тыс
13
Вильц
14
Роданж
15
Женесс
€ 125 тыс
16
Женесс Канах
17
Кэрьенг
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