Турнирная таблица Люксембург. Национальный дивизион 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
5
5
70
27
43
65
30
19
8
3
63
22
41
65
30
19
3
8
50
24
26
60
30
17
7
6
57
26
31
58
30
16
7
7
58
43
15
55
30
11
10
9
40
33
7
43
30
11
7
12
48
50
-2
40
30
11
5
14
43
47
-4
38
30
10
6
14
35
56
-21
36
30
10
5
15
33
50
-17
35
30
9
7
14
44
47
-3
34
30
9
4
17
29
44
-15
31
30
8
6
16
28
44
-16
30
30
8
5
17
33
59
-26
29
30
6
8
16
24
46
-22
26
30
6
7
17
28
65
-37
25
Команда
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
9
26
38
15
11
3
1
36
8
28
36
15
11
1
3
31
12
19
34
15
9
5
1
33
12
21
32
15
8
4
3
33
19
14
28
15
6
4
5
23
15
8
22
15
6
3
6
21
23
-2
21
15
6
2
7
26
27
-1
20
15
5
3
7
16
25
-9
18
15
4
5
6
20
23
-3
17
15
4
4
7
19
23
-4
16
15
5
1
9
15
23
-8
16
15
4
3
8
13
24
-11
15
15
3
4
8
13
22
-9
13
15
3
4
8
16
31
-15
13
15
3
2
10
12
25
-13
11
Команда
3
5
7
8
9
10
11
12
13
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
30
10
20
33
15
8
3
4
35
18
17
27
15
8
3
4
25
24
1
27
15
8
2
5
19
12
7
26
15
7
2
6
28
27
1
23
15
6
4
5
21
18
3
22
15
5
6
4
17
18
-1
21
15
5
3
7
25
24
1
18
15
5
3
7
17
20
-3
18
15
5
3
7
19
31
-12
18
15
5
3
7
21
34
-13
18
15
5
1
9
16
20
-4
16
15
3
5
7
13
21
-8
14
15
4
2
9
12
27
-15
14
15
3
4
8
11
24
-13
13
15
3
3
9
12
34
-22
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире