Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Люксембург. Национальный дивизион 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Атерт Биссен
2
Дифферданж
3
Мондорф-ле-Бен
4
УНА Штрассен
5
Дюделанж
6
Женесс
7
Расинг
8
Кэрьенг
9
Хостерт
10
Виктория Роспорт
11
Прогрес
12
Женесс Канах
13
Свифт
14
Мамер
15
Унион Тетус Петанж
16
Роданж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
5
5
70
27
43
65
30
19
8
3
63
22
41
65
30
19
3
8
50
24
26
60
30
17
7
6
57
26
31
58
30
16
7
7
58
43
15
55
30
11
10
9
40
33
7
43
30
11
7
12
48
50
-2
40
30
11
5
14
43
47
-4
38
30
10
6
14
35
56
-21
36
30
10
5
15
33
50
-17
35
30
9
7
14
44
47
-3
34
30
9
4
17
29
44
-15
31
30
8
6
16
28
44
-16
30
30
8
5
17
33
59
-26
29
30
6
8
16
24
46
-22
26
30
6
7
17
28
65
-37
25
Команда
1
Атерт Биссен
2
УНА Штрассен
3
Мондорф-ле-Бен
4
Дифферданж
5
Дюделанж
6
Женесс
7
Виктория Роспорт
8
Кэрьенг
9
Хостерт
10
Расинг
11
Прогрес
12
Свифт
13
Женесс Канах
14
Унион Тетус Петанж
15
Роданж
16
Мамер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
9
26
38
15
11
3
1
36
8
28
36
15
11
1
3
31
12
19
34
15
9
5
1
33
12
21
32
15
8
4
3
33
19
14
28
15
6
4
5
23
15
8
22
15
6
3
6
21
23
-2
21
15
6
2
7
26
27
-1
20
15
5
3
7
16
25
-9
18
15
4
5
6
20
23
-3
17
15
4
4
7
19
23
-4
16
15
5
1
9
15
23
-8
16
15
4
3
8
13
24
-11
15
15
3
4
8
13
22
-9
13
15
3
4
8
16
31
-15
13
15
3
2
10
12
25
-13
11
Команда
1
Дифферданж
2
Атерт Биссен
3
Дюделанж
4
Мондорф-ле-Бен
5
Расинг
6
УНА Штрассен
7
Женесс
8
Прогрес
9
Кэрьенг
10
Хостерт
11
Мамер
12
Женесс Канах
13
Свифт
14
Виктория Роспорт
15
Унион Тетус Петанж
16
Роданж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
30
10
20
33
15
8
3
4
35
18
17
27
15
8
3
4
25
24
1
27
15
8
2
5
19
12
7
26
15
7
2
6
28
27
1
23
15
6
4
5
21
18
3
22
15
5
6
4
17
18
-1
21
15
5
3
7
25
24
1
18
15
5
3
7
17
20
-3
18
15
5
3
7
19
31
-12
18
15
5
3
7
21
34
-13
18
15
5
1
9
16
20
-4
16
15
3
5
7
13
21
-8
14
15
4
2
9
12
27
-15
14
15
3
4
8
11
24
-13
13
15
3
3
9
12
34
-22
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
23 апреля
3
Фото«Спартак» сделал необычный подарок Мартинсу
19 февраля
8
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
30 января
4
Мартинс назвал желаемого главного тренера для «Спартака»
2025.12.07 00:06
6
ВидеоМартинс на русском обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Ростовом»
2025.04.07 18:45
9
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока марта
2025.04.05 15:11
2
Раскрыт клуб РПЛ, куда «Спартак» хотел обменять Мартинса
2025.03.20 18:18
7
Спартаковец Мартинс ответил, сталкивался ли с расизмом в России
2025.03.13 22:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+