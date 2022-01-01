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Результаты матчей Люксембург. Национальный дивизион 2025-2026

Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), Переходные матчи Таблица
31 мая, 20:00
Мамер
0 : 0
Вильц
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 30 тур Таблица
23 мая, 17:00
Виктория Роспорт
2 : 4
Хостерт
Завершен
23 мая, 17:00
Прогрес
2 : 4
Дюделанж
Завершен
23 мая, 17:00
Атерт Биссен
1 : 0
Дифферданж
Завершен
23 мая, 17:00
УНА Штрассен
0 : 0
Мондорф-ле-Бен
Завершен
23 мая, 17:00
Унион Тетус Петанж
0 : 0
Свифт
Завершен
23 мая, 17:00
Мамер
0 : 0
Женесс Канах
Завершен
23 мая, 17:00
Кэрьенг
0 : 2
Женесс
Завершен
23 мая, 17:00
Расинг
6 : 1
Роданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 29 тур Таблица
17 мая, 17:00
Роданж
1 : 1
Мамер
Завершен
17 мая, 17:00
Дифферданж
2 : 0
Кэрьенг
Завершен
17 мая, 19:30
Женесс
2 : 1
Прогрес
Завершен
17 мая, 17:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
17 мая, 17:00
Женесс Канах
0 : 5
Атерт Биссен
Завершен
17 мая, 17:00
Дюделанж
1 : 1
УНА Штрассен
Завершен
17 мая, 17:00
Хостерт
0 : 1
Расинг
Завершен
17 мая, 17:00
Свифт
3 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 28 тур Таблица
10 мая, 17:00
Кэрьенг
1 : 0
Женесс Канах
Завершен
10 мая, 19:00
УНА Штрассен
3 : 0
Женесс
Завершен
10 мая, 17:00
Унион Тетус Петанж
3 : 0
Дюделанж
Завершен
10 мая, 17:00
Свифт
0 : 1
Хостерт
Завершен
10 мая, 17:00
Атерт Биссен
3 : 2
Роданж
Завершен
10 мая, 17:00
Виктория Роспорт
1 : 0
Мондорф-ле-Бен
Завершен
10 мая, 17:00
Мамер
3 : 2
Расинг
Завершен
8 мая, 21:00
Прогрес
2 : 3
Дифферданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 27 тур Таблица
3 мая, 17:00
Женесс
1 : 1
Унион Тетус Петанж
Завершен
3 мая, 17:00
Женесс Канах
1 : 0
Прогрес
Завершен
3 мая, 17:00
Расинг
0 : 5
Атерт Биссен
Завершен
3 мая, 17:00
Хостерт
4 : 2
Мамер
Завершен
3 мая, 17:00
Дифферданж
0 : 0
УНА Штрассен
Завершен
3 мая, 17:00
Роданж
0 : 3
Кэрьенг
Завершен
3 мая, 17:00
Дюделанж
1 : 2
Виктория Роспорт
Завершен
3 мая, 17:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
Свифт
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 26 тур Таблица
26 апреля, 17:00
Виктория Роспорт
1 : 2
Женесс
Завершен
26 апреля, 17:00
Кэрьенг
2 : 5
Расинг
Завершен
26 апреля, 19:30
Прогрес
1 : 0
Роданж
Завершен
26 апреля, 17:00
Свифт
0 : 3
Дюделанж
Завершен
26 апреля, 17:00
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
Хостерт
Завершен
26 апреля, 17:00
УНА Штрассен
2 : 0
Женесс Канах
Завершен
26 апреля, 17:00
Атерт Биссен
2 : 2
Мамер
Завершен
26 апреля, 17:00
Унион Тетус Петанж
0 : 1
Дифферданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 25 тур Таблица
19 апреля, 19:00
Женесс
1 : 1
Свифт
Завершен
19 апреля, 17:00
Женесс Канах
0 : 1
Унион Тетус Петанж
Завершен
19 апреля, 17:00
Дифферданж
3 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
19 апреля, 17:00
Хостерт
0 : 3
Атерт Биссен
Завершен
19 апреля, 17:00
Мамер
0 : 1
Кэрьенг
Завершен
19 апреля, 17:00
Роданж
2 : 1
УНА Штрассен
Завершен
19 апреля, 17:00
Дюделанж
1 : 1
Мондорф-ле-Бен
Завершен
18 апреля, 19:00
Расинг
2 : 2
Прогрес
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 24 тур Таблица
12 апреля, 17:00
Дюделанж
3 : 1
Хостерт
Завершен
12 апреля, 17:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 1
Женесс
Завершен
12 апреля, 17:00
УНА Штрассен
1 : 0
Расинг
Завершен
12 апреля, 19:30
Прогрес
1 : 1
Мамер
Завершен
12 апреля, 17:00
Кэрьенг
1 : 2
Атерт Биссен
Завершен
12 апреля, 17:00
Свифт
1 : 5
Дифферданж
Завершен
12 апреля, 17:00
Виктория Роспорт
2 : 1
Женесс Канах
Завершен
12 апреля, 17:00
Роданж
0 : 1
Унион Тетус Петанж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 23 тур Таблица
4 апреля, 18:00
Роданж
3 : 1
Виктория Роспорт
Завершен
4 апреля, 19:00
Дифферданж
1 : 2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
4 апреля, 19:00
Хостерт
0 : 2
Кэрьенг
Завершен
4 апреля, 19:00
Мамер
0 : 1
УНА Штрассен
Завершен
4 апреля, 17:00
Женесс
5 : 0
Дюделанж
Завершен
4 апреля, 19:00
Расинг
0 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
4 апреля, 19:00
Женесс Канах
0 : 2
Свифт
Завершен
4 апреля, 19:00
Атерт Биссен
2 : 0
Прогрес
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 22 тур Таблица
22 марта, 18:00
Виктория Роспорт
3 : 4
Расинг
Завершен
22 марта, 18:00
Мондорф-ле-Бен
3 : 1
Женесс Канах
Завершен
22 марта, 18:00
УНА Штрассен
3 : 3
Атерт Биссен
Завершен
22 марта, 18:00
Унион Тетус Петанж
1 : 2
Мамер
Завершен
22 марта, 18:00
Женесс
2 : 3
Хостерт
Завершен
22 марта, 18:00
Роданж
2 : 0
Свифт
Завершен
22 марта, 18:00
Прогрес
2 : 2
Кэрьенг
Завершен
22 марта, 18:00
Дюделанж
0 : 0
Дифферданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 21 тур Таблица
15 марта, 18:00
Хостерт
1 : 5
Прогрес
Завершен
15 марта, 18:00
Дифферданж
1 : 1
Женесс
Завершен
15 марта, 18:00
Женесс Канах
0 : 1
Дюделанж
Завершен
15 марта, 18:00
Атерт Биссен
2 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
15 марта, 18:00
Кэрьенг
1 : 0
УНА Штрассен
Завершен
15 марта, 18:00
Мамер
0 : 2
Виктория Роспорт
Завершен
14 марта, 21:00
Расинг
1 : 0
Свифт
Завершен
14 марта, 19:00
Роданж
1 : 3
Мондорф-ле-Бен
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 20 тур Таблица
8 марта, 18:00
Дифферданж
3 : 2
Хостерт
Завершен
8 марта, 18:00
Женесс
0 : 1
Женесс Канах
Завершен
8 марта, 18:00
Свифт
0 : 1
Мамер
Завершен
8 марта, 18:00
УНА Штрассен
2 : 0
Прогрес
Завершен
8 марта, 18:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 3
Расинг
Завершен
8 марта, 18:00
Виктория Роспорт
1 : 0
Атерт Биссен
Завершен
8 марта, 18:00
Роданж
1 : 2
Дюделанж
Завершен
8 марта, 18:00
Унион Тетус Петанж
1 : 2
Кэрьенг
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 19 тур Таблица
1 марта, 18:00
Кэрьенг
2 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
1 марта, 18:00
Расинг
1 : 2
Дюделанж
Завершен
1 марта, 20:30
Прогрес
4 : 1
Унион Тетус Петанж
Завершен
1 марта, 18:00
Хостерт
1 : 0
УНА Штрассен
Завершен
1 марта, 18:00
Атерт Биссен
2 : 0
Свифт
Завершен
28 февраля, 19:00
Роданж
3 : 3
Женесс
Завершен
28 февраля, 19:00
Мамер
0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Завершен
28 февраля, 18:00
Женесс Канах
0 : 0
Дифферданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 18 тур Таблица
22 февраля, 18:00
Роданж
0 : 6
Дифферданж
Завершен
22 февраля, 18:00
Дюделанж
1 : 3
Мамер
Завершен
22 февраля, 18:00
Женесс Канах
0 : 0
Хостерт
Завершен
22 февраля, 18:00
Виктория Роспорт
2 : 1
Прогрес
Завершен
22 февраля, 18:00
Мондорф-ле-Бен
2 : 1
Атерт Биссен
Завершен
22 февраля, 18:00
Унион Тетус Петанж
0 : 4
УНА Штрассен
Завершен
22 февраля, 18:00
Свифт
2 : 1
Кэрьенг
Завершен
21 февраля, 20:30
Женесс
3 : 2
Расинг
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 17 тур Таблица
15 февраля, 18:00
УНА Штрассен
0 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
15 февраля, 18:00
Роданж
1 : 4
Женесс Канах
Завершен
15 февраля, 18:00
Прогрес
1 : 1
Свифт
Завершен
15 февраля, 18:00
Кэрьенг
1 : 2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
15 февраля, 18:00
Хостерт
2 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
15 февраля, 18:00
Мамер
2 : 1
Женесс
Завершен
15 февраля, 18:00
Атерт Биссен
2 : 0
Дюделанж
Завершен
14 февраля, 18:00
Расинг
0 : 2
Дифферданж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 16 тур Таблица
8 февраля, 18:00
Дюделанж
1 : 0
Кэрьенг
Завершен
8 февраля, 18:00
Дифферданж
5 : 0
Мамер
Завершен
8 февраля, 18:00
Женесс Канах
1 : 3
Расинг
Завершен
8 февраля, 18:00
Роданж
1 : 2
Хостерт
Завершен
8 февраля, 18:00
Виктория Роспорт
0 : 3
Унион Тетус Петанж
Завершен
8 февраля, 17:00
Женесс
1 : 1
Атерт Биссен
Завершен
8 февраля, 18:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
Прогрес
Завершен
8 февраля, 18:00
УНА Штрассен
3 : 0
Свифт
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 15 тур Таблица
7 декабря, 18:00
Мамер
0 : 2
Роданж
Завершен
7 декабря, 18:00
Кэрьенг
1 : 1
Дифферданж
Завершен
7 декабря, 18:00
Унион Тетус Петанж
0 : 3
Мондорф-ле-Бен
Завершен
7 декабря, 18:00
УНА Штрассен
1 : 4
Дюделанж
Завершен
7 декабря, 18:00
Расинг
0 : 0
Хостерт
Завершен
7 декабря, 17:00
Виктория Роспорт
2 : 2
Свифт
Завершен
7 декабря, 18:00
Атерт Биссен
2 : 1
Женесс Канах
Завершен
6 декабря, 19:00
Прогрес
0 : 2
Женесс
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 13 тур Таблица
3 декабря, 22:00
Унион Тетус Петанж
0 : 0
Женесс
Завершен
3 декабря, 22:00
УНА Штрассен
3 : 1
Дифферданж
Завершен
3 декабря, 22:00
Свифт
1 : 2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
3 декабря, 22:00
Кэрьенг
3 : 1
Роданж
Завершен
3 декабря, 22:00
Прогрес
1 : 2
Женесс Канах
Завершен
3 декабря, 22:00
Мамер
1 : 0
Хостерт
Завершен
3 декабря, 22:00
Виктория Роспорт
0 : 0
Дюделанж
Завершен
22 ноября, 19:00
Атерт Биссен
3 : 0
Расинг
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 14 тур Таблица
30 ноября, 18:00
Хостерт
1 : 1
Свифт
Завершен
30 ноября, 17:00
Роданж
0 : 3
Атерт Биссен
Завершен
30 ноября, 18:00
Дифферданж
1 : 1
Прогрес
Завершен
30 ноября, 18:00
Дюделанж
6 : 3
Унион Тетус Петанж
Завершен
30 ноября, 18:00
Женесс Канах
1 : 3
Кэрьенг
Завершен
30 ноября, 18:00
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
30 ноября, 18:00
Расинг
5 : 2
Мамер
Завершен
29 ноября, 18:00
Женесс
0 : 2
УНА Штрассен
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 4 тур Таблица
26 ноября, 21:30
Дифферданж
2 : 2
Роданж
Завершен
24 августа, 17:00
УНА Штрассен
3 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
24 августа, 17:00
Мамер
1 : 2
Дюделанж
Завершен
24 августа, 17:00
Расинг
1 : 1
Женесс
Завершен
24 августа, 17:00
Атерт Биссен
0 : 2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
24 августа, 17:00
Прогрес
0 : 1
Виктория Роспорт
Завершен
24 августа, 17:00
Кэрьенг
0 : 3
Свифт
Завершен
23 августа, 19:30
Хостерт
2 : 1
Женесс Канах
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 7 тур Таблица
26 ноября, 22:00
Свифт
0 : 1
Расинг
Завершен
1 октября, 21:00
Виктория Роспорт
3 : 0
Мамер
Завершен
1 октября, 21:00
Унион Тетус Петанж
2 : 3
Атерт Биссен
Завершен
1 октября, 21:00
УНА Штрассен
4 : 0
Кэрьенг
Завершен
1 октября, 21:00
Женесс
0 : 1
Дифферданж
Завершен
1 октября, 21:00
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
Роданж
Завершен
1 октября, 21:00
Дюделанж
0 : 1
Женесс Канах
Завершен
1 октября, 21:00
Прогрес
2 : 1
Хостерт
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 12 тур Таблица
2 ноября, 18:00
Расинг
1 : 1
Кэрьенг
Завершен
2 ноября, 18:00
Женесс Канах
3 : 3
УНА Штрассен
Завершен
2 ноября, 17:00
Мамер
1 : 4
Атерт Биссен
Завершен
2 ноября, 18:00
Дифферданж
1 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
2 ноября, 18:00
Хостерт
2 : 1
Мондорф-ле-Бен
Завершен
2 ноября, 18:00
Женесс
1 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
2 ноября, 18:00
Дюделанж
3 : 1
Свифт
Завершен
31 октября, 22:00
Роданж
0 : 0
Прогрес
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 3 тур Таблица
29 октября, 21:30
Дифферданж
5 : 1
Расинг
Завершен
17 августа, 19:30
Свифт
1 : 4
Прогрес
Завершен
17 августа, 17:00
Женесс
0 : 1
Мамер
Завершен
17 августа, 17:00
Виктория Роспорт
2 : 2
УНА Штрассен
Завершен
17 августа, 17:00
Дюделанж
4 : 2
Атерт Биссен
Завершен
17 августа, 17:00
Мондорф-ле-Бен
2 : 0
Кэрьенг
Завершен
17 августа, 17:00
Женесс Канах
1 : 2
Роданж
Завершен
16 августа, 19:30
Унион Тетус Петанж
0 : 2
Хостерт
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 11 тур Таблица
26 октября, 18:00
УНА Штрассен
5 : 0
Роданж
Завершен
26 октября, 18:00
Свифт
0 : 1
Женесс
Завершен
26 октября, 17:00
Мондорф-ле-Бен
3 : 1
Дюделанж
Завершен
26 октября, 18:00
Унион Тетус Петанж
1 : 0
Женесс Канах
Завершен
26 октября, 18:00
Атерт Биссен
7 : 1
Хостерт
Завершен
26 октября, 18:00
Кэрьенг
4 : 2
Мамер
Завершен
26 октября, 18:00
Виктория Роспорт
0 : 2
Дифферданж
Завершен
25 октября, 19:00
Прогрес
1 : 3
Расинг
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 10 тур Таблица
19 октября, 17:00
Атерт Биссен
1 : 0
Кэрьенг
Завершен
19 октября, 17:00
Мамер
1 : 2
Прогрес
Завершен
19 октября, 17:00
Женесс
2 : 0
Мондорф-ле-Бен
Завершен
19 октября, 17:00
Унион Тетус Петанж
1 : 1
Роданж
Завершен
19 октября, 17:00
Хостерт
1 : 1
Дюделанж
Завершен
19 октября, 17:00
Женесс Канах
2 : 1
Виктория Роспорт
Завершен
19 октября, 17:00
Дифферданж
3 : 0
Свифт
Завершен
18 октября, 19:30
Расинг
1 : 2
УНА Штрассен
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 9 тур Таблица
5 октября, 17:00
УНА Штрассен
2 : 0
Мамер
Завершен
5 октября, 17:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 3
Дифферданж
Завершен
5 октября, 17:00
Прогрес
1 : 1
Атерт Биссен
Завершен
5 октября, 17:00
Кэрьенг
2 : 2
Хостерт
Завершен
5 октября, 17:00
Свифт
1 : 0
Женесс Канах
Завершен
5 октября, 17:00
Виктория Роспорт
0 : 1
Роданж
Завершен
5 октября, 17:00
Дюделанж
4 : 0
Женесс
Завершен
5 октября, 17:00
Унион Тетус Петанж
2 : 1
Расинг
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 8 тур Таблица
28 сентября, 17:00
Свифт
1 : 0
Роданж
Завершен
28 сентября, 17:00
Расинг
1 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
28 сентября, 17:00
Женесс Канах
1 : 0
Мондорф-ле-Бен
Завершен
28 сентября, 17:00
Атерт Биссен
3 : 1
УНА Штрассен
Завершен
28 сентября, 17:00
Мамер
1 : 1
Унион Тетус Петанж
Завершен
28 сентября, 17:00
Кэрьенг
3 : 4
Прогрес
Завершен
28 сентября, 17:00
Хостерт
1 : 3
Женесс
Завершен
28 сентября, 16:00
Дифферданж
2 : 2
Дюделанж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 6 тур Таблица
14 сентября, 17:00
Расинг
0 : 2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
14 сентября, 17:00
Женесс Канах
1 : 0
Женесс
Завершен
14 сентября, 17:00
Атерт Биссен
5 : 0
Виктория Роспорт
Завершен
14 сентября, 17:00
Мамер
1 : 2
Свифт
Завершен
14 сентября, 17:00
Хостерт
0 : 1
Дифферданж
Завершен
14 сентября, 17:00
Дюделанж
3 : 0
Роданж
Завершен
13 сентября, 18:00
Кэрьенг
3 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
13 сентября, 20:00
Прогрес
0 : 1
УНА Штрассен
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 2 тур Таблица
3 сентября, 21:00
Мамер
1 : 4
Дифферданж
Завершен
10 августа, 17:00
Унион Тетус Петанж
1 : 1
Виктория Роспорт
Завершен
10 августа, 17:00
Свифт
4 : 2
УНА Штрассен
Завершен
10 августа, 17:00
Расинг
1 : 3
Женесс Канах
Завершен
10 августа, 17:00
Атерт Биссен
0 : 0
Женесс
Завершен
10 августа, 17:00
Хостерт
0 : 0
Роданж
Завершен
9 августа, 19:00
Прогрес
1 : 0
Мондорф-ле-Бен
Завершен
9 августа, 18:00
Кэрьенг
2 : 3
Дюделанж
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 5 тур Таблица
31 августа, 19:30
Дифферданж
3 : 1
Женесс Канах
Завершен
31 августа, 17:00
Унион Тетус Петанж
1 : 2
Прогрес
Завершен
31 августа, 17:00
Свифт
1 : 2
Атерт Биссен
Завершен
31 августа, 17:00
УНА Штрассен
4 : 0
Хостерт
Завершен
31 августа, 17:00
Виктория Роспорт
2 : 1
Кэрьенг
Завершен
31 августа, 17:00
Дюделанж
1 : 1
Расинг
Завершен
31 августа, 17:00
Женесс
4 : 0
Роданж
Завершен
31 августа, 17:00
Мондорф-ле-Бен
3 : 1
Мамер
Завершен
Люксембург. Национальный дивизион (2025/2026), 1 тур Таблица
3 августа, 17:00
Женесс
1 : 1
Кэрьенг
Завершен
3 августа, 17:00
Дифферданж
1 : 0
Атерт Биссен
Завершен
3 августа, 17:00
Мондорф-ле-Бен
0 : 1
УНА Штрассен
Завершен
3 августа, 17:00
Хостерт
1 : 4
Виктория Роспорт
Завершен
3 августа, 17:00
Женесс Канах
2 : 3
Мамер
Завершен
3 августа, 17:00
Роданж
1 : 1
Расинг
Завершен
3 августа, 17:00
Свифт
0 : 0
Унион Тетус Петанж
Завершен
2 августа, 19:00
Дюделанж
4 : 3
Прогрес
Завершен
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