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УНА Штрассен - Женесс: обзор матча 10 мая 2026

УНА Штрассен
10.05.2026, воскресенье, 19:00
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
3 : 0
Завершен
Женесс
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча УНА Штрассен - Женесс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
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«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
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УНА Штрассен
Женесс
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Кэрьенг
0 : 2
23.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
УНА Штрассен
3 : 0
10.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дифферданж
0 : 0
03.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Кэрьенг
0 : 2
23.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
УНА Штрассен
3 : 0
10.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс
1 : 1
03.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Виктория Роспорт
1 : 2
26.04.2026
Женесс
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