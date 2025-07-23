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«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94

23 июля 2025 11:06
Данди Юнайтед - УНА Штрассен
24 июл. 2025, четверг 21:45 | Лига конференций, 2 раунд
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1.94
«Данди Юнайтед» с форой -1.5
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24 июля 2025 года в 21:45 по Москве пройдет матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций. «Данди Юнайтед» будет у себя дома принимать представителя Люксембурга – клуб «УНА Штрассен».

«Данди Юнайтед»

«Данди», можно сказать, переживает ренессанс под руководством менеджера Джима Гудвина. Он не только вернул «Юнайтед» в элиту шотландского футбола, но и успел вывести команду в еврокубковые соревнования.

Безусловно, Гудвин и его подопечные настроены добиться уверенной победы в первом поединке новой кампании. Соперник вполне подходящий – представитель чемпионата Люксембурга выглядит явным аутсайдером в дуэли с клубом из шотландской Премьер-Лиги.

Последние три игры:

  • Данди Юнайтед – Олдхэм 0:0
  • Сент-Джонстон – Данди Юнайтед 1:1
  • Зволле – Данди Юнайтед 2:1

«УНА Штрассен»

Люксембургский клуб завоевал право на участие в квалификации Лиги конференций благодаря своему лучшему результату в истории – второму месту в Национальном дивизионе Люксембурга по итогам прошлого сезона.

При этом нужно заметить, что «Уна Штрассен» не лучшим образом проводит «товарняки» перед началом новых официальных соревнований – ни одной победы в 4 контрольных поединках.

Последние три игры:

  • Уна Штрассен – Олимпик Шарлеруа 1:1
  • Уна Штрассен – Дифферданж 1:2
  • Уна Штрассен – Дифферданж 1:0

Очные встречи:

Доселе команды никогда не пересекались друг с другом, даже в рамках товарищеских матчей.

Прогноз на матч «Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»

«Данди Юнайтед» считается безоговорочным фаворитом первого матча и имеет все шансы на успех. Поддержка домашних трибун должна стать дополнительным стимулом для «мандариновых», и мы ожидаем комфортную победу хозяев поля.

Прогноз: победа «Данди Юнайтед» с форой -1,5, коэффициент – 1.94. Прогноз на точный счет – 3:0.

1.94
«Данди Юнайтед» с форой -1.5
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций УНА Штрассен Данди Юнайтед
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