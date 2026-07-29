Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между люксембургской «УНА Штрассен» и сербским «Партизаном» пройдет 30 июля 2026 года в Люксембурге на стадионе «Stade de Luxembourg». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:4 и теперь вынуждены отыгрывать четыре мяча, что выглядит практически нереальной задачей. «УНА Штрассен» подходит к игре с неплохой общей формой – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, но их соперники были значительно слабее. Гости, напротив, демонстрируют мощную атаку – 15 голов в пяти последних матчах, и находятся в отличной форме, не проигрывая в семи последних встречах. Сможет ли «УНА Штрассен» использовать домашнюю поддержку и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Партизан» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«УНА Штрассен» подходит к ответной игре с катастрофическим отставанием и практически без шансов на проход. В последних пяти матчах люксембургский клуб забил шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил пять (1.00 в среднем), что говорит о сбалансированной игре, но против «Партизана» эти показатели не выдерживают критики. В первом матче «УНА Штрассен» не смогла забить и пропустила четыре мяча, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка на «Stade de Luxembourg» может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике. Хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, но уровень соперников в Люксембурге несопоставим с сербским грандом. Им нужно забивать как минимум четыре мяча и при этом не пропустить, что выглядит абсолютно нереальным.

«Партизан» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на контроль игры и, возможно, экономию сил. Команда забивает в семи последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 3.00 гола, пропуская 1.20. В первом матче сербский клуб разгромил соперника 4:0, показав полное превосходство. В чемпионате Сербии «Партизан» также выглядит уверенно, обыграв «Мачву» (3:1) и сыграв вничью с «Земуном» (2:2). Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Партизан» явным фаворитом. Даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам, их атакующая мощь и класс должны позволить им как минимум не проиграть.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Партизан» как минимум не проиграет в этом матче, а скорее всего, одержит еще одну победу. «УНА Штрассен» находится в кризисе и не способна оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Партизан» разгромил «УНА Штрассен» со счетом 4:0, что дает сербской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Партизана» (семь матчей без поражений, 3.00 гола за игру) и слабость атаки хозяев указывают на то, что гости должны уверенно пройти в следующий раунд. «УНА Штрассен» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Партизан 4 : 0 УНА Штрассен Лига конференций, 2 раунд УНА Штрассен 0 : 1 Партизан Лига конференций, 2 раунд Партизан 4 : 0 УНА Штрассен

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Партизан» как минимум не проиграет «УНА Штрассен» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Сербский клуб демонстрирует мощную атаку и стабильную форму, тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру. Ставка на победу «Партизана» с форой (-1.5) за 1.88 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «УНА Штрассен» и «Партизаном» состоится 30 июля 2026 года в Люксембурге на стадионе «Stade de Luxembourg» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.