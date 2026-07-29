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«УНА Штрассен» – «Партизан»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:34
УНА Штрассен - Партизан
30 июл. 2026, четверг 21:15 | Лига конференций, 2 раунд
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1.88
Победа «Партизана» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между люксембургской «УНА Штрассен» и сербским «Партизаном» пройдет 30 июля 2026 года в Люксембурге на стадионе «Stade de Luxembourg». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:4 и теперь вынуждены отыгрывать четыре мяча, что выглядит практически нереальной задачей. «УНА Штрассен» подходит к игре с неплохой общей формой – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, но их соперники были значительно слабее. Гости, напротив, демонстрируют мощную атаку – 15 голов в пяти последних матчах, и находятся в отличной форме, не проигрывая в семи последних встречах. Сможет ли «УНА Штрассен» использовать домашнюю поддержку и прервать свою неудачную серию в еврокубках, или «Партизан» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«УНА Штрассен» подходит к ответной игре с катастрофическим отставанием и практически без шансов на проход. В последних пяти матчах люксембургский клуб забил шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил пять (1.00 в среднем), что говорит о сбалансированной игре, но против «Партизана» эти показатели не выдерживают критики. В первом матче «УНА Штрассен» не смогла забить и пропустила четыре мяча, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка на «Stade de Luxembourg» может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике. Хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, но уровень соперников в Люксембурге несопоставим с сербским грандом. Им нужно забивать как минимум четыре мяча и при этом не пропустить, что выглядит абсолютно нереальным.

«Партизан» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на контроль игры и, возможно, экономию сил. Команда забивает в семи последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 3.00 гола, пропуская 1.20. В первом матче сербский клуб разгромил соперника 4:0, показав полное превосходство. В чемпионате Сербии «Партизан» также выглядит уверенно, обыграв «Мачву» (3:1) и сыграв вничью с «Земуном» (2:2). Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Партизан» явным фаворитом. Даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам, их атакующая мощь и класс должны позволить им как минимум не проиграть.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Партизан» как минимум не проиграет в этом матче, а скорее всего, одержит еще одну победу. «УНА Штрассен» находится в кризисе и не способна оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Партизан» разгромил «УНА Штрассен» со счетом 4:0, что дает сербской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Партизана» (семь матчей без поражений, 3.00 гола за игру) и слабость атаки хозяев указывают на то, что гости должны уверенно пройти в следующий раунд. «УНА Штрассен» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
30.07.2026
Партизан
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УНА Штрассен
67
K. Ozcan
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
94
Daryl Myre
ЦЗ
3
K. Delorge
ЦЗ
28
V. Steinmetz
ЦП
6
E. Rastoder
ЦП
9
Amine Zenadji
ЦП
5
Galaye Gueye
ЦП
27
Mohamed Touré
ЦФ
11
Omar Natami
ЦФ
90
N. Perez
ЦФ
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
99
Bogdan Kostić
ЦП
20
Samson Nwulu
ЦП
8
Aleks Zeković
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Erik Kojzek
ЦФ
УНА Штрассен
99
Ivan Marques
ВР
22
Diogo Jorge Vicente Garrido
ВР
20
A. Agovic
ЦЗ
14
A. Sacras
ЦЗ
8
Jimmy Goncalves
ЦП
17
J. Teixeira
ЦП
18
David Dadashev
ЦП
7
Matheus
ЦФ
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
88
Dušan Makević
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
66
Vojin Marinković
ЦЗ
36
Ognjen Ugrešić
ЦП
30
Milan Roganović
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
42
Matija Ninić
ЦФ
17
Milan Aleksić
ЦФ
46
Marko Lekić
ЦФ
3-4-3
67
34
Холл
94
3
28
9
5
6
90
11
27
4-3-2-1
31
24
Джурджевич
23
Митрович
40
Симич
33
99
20
8
19
Сек
7
Траоре
9
9
20
20
9
11
8
8
11
6
18
18
6
23
Митрович
66
66
23
Митрович
8
90
90
8
7
Траоре
42
42
7
Траоре
20
17
17
20
9
46
46
9
Остались в запасе
УНА Штрассен
Партизан
99
Ivan Marques
ВР
22
Diogo Jorge Vicente Garrido
ВР
14
A. Sacras
ЦЗ
17
J. Teixeira
ЦП
7
Matheus
ЦФ
1
Марко Милошевич
ВР
88
Dušan Makević
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
36
Ognjen Ugrešić
ЦП
30
Milan Roganović
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
Остались в запасе
99
Ivan Marques
ВР
22
Diogo Jorge Vicente Garrido
ВР
14
A. Sacras
ЦЗ
17
J. Teixeira
ЦП
7
Matheus
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
88
Dušan Makević
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
36
Ognjen Ugrešić
ЦП
30
Milan Roganović
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЛВ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Партизан» как минимум не проиграет «УНА Штрассен» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Сербский клуб демонстрирует мощную атаку и стабильную форму, тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру. Ставка на победу «Партизана» с форой (-1.5) за 1.88 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «УНА Штрассен» и «Партизаном» состоится 30 июля 2026 года в Люксембурге на стадионе «Stade de Luxembourg» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«УНА Штрассен» – «Партизан»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.88
Победа «Партизана» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Партизан УНА Штрассен
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