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Мондорф-ле-Бен - Свифт: обзор матча 03 мая 2026

Мондорф-ле-Бен
03.05.2026, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
1 : 0
Завершен
Свифт
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Мондорф-ле-Бен - Свифт
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0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Джон Грюн
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Мондорф-ле-Бен
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
17.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Виктория Роспорт
1 : 0
10.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
УНА Штрассен
0 : 0
23.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
17.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Виктория Роспорт
1 : 0
10.05.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
26.04.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
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