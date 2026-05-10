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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Свифт - Хостерт
Свифт - Хостерт: обзор матча 10 мая 2026
Свифт
10.05.2026, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
0 : 1
Завершен
Хостерт
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3
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Свифт
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Виктория Роспорт
2 : 4
23.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Виктория Роспорт
2 : 4
23.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Хостерт
4 : 2
03.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
26.04.2026
Хостерт
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