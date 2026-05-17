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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Хостерт - Расинг
Хостерт - Расинг: обзор матча 17 мая 2026
Хостерт
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
0 : 1
Завершен
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Расинг
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
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Хостерт
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Виктория Роспорт
2 : 4
23.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Виктория Роспорт
2 : 4
23.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Хостерт
4 : 2
03.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Мондорф-ле-Бен
4 : 0
26.04.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
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