Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:46
Расинг - Дила
10 июл. 2025, четверг 19:30 | Лига конференций, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Дила»
Сделать ставку

10 июля на Stade Achille Hammerel в Люксембурге состоится матч квалификации Лиги Конференций между местным «Расингом» и грузинским клубом «Дила». Обе команды подходят к поединку в хорошей форме, однако «Дила» демонстрирует более яркую и результативную игру.

«Расинг»

Люксембургский «Расинг» стабильно забивает и демонстрирует уверенность в атаке. В последних 5 матчах команда отметилась 8 голами, не покидая поле без взятия ворот. Однако оборона оставляет вопросы: 6 пропущенных голов за этот же отрезок и поражение от «Дифферданжа» (1:2) в последней товарищеской встрече. При этом команда показывает характер: победы над «Викторией Роспорт» (2:0) и «Роданжем» (2:0) в чемпионате – хорошие сигналы перед еврокубками.

«Дила»

Грузинская «Дила» под руководством опытного штаба набрала потрясающий ход: 5 побед подряд и 14 голов – почти 3 в среднем за матч. Коллектив эффективно использует моменты, стабильно забивает, и даже в сложных играх показывает зрелость – как в победах над «Динамо Тбилиси» (2:1) и «Самгурали» (4:3). Оборона у команды не безупречна – 7 пропущенных, но нападение нивелирует слабости.

Факты о командах

«Расинг»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Победа и ничья в двух из трeх последних официальных матчей

«Дила»

  • 5 побед подряд
  • В среднем 2.8 гола за матч
  • Пропускает 1.4 гола за игру
  • Забивает в 5 матчах подряд, включая 3+ гола в трeх играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Лига конференций, 1 раунд
Расинг
1 : 2
10.07.2025
Дила

Прогноз на матч «Расинг» – «Дила»

«Дила» выглядит фаворитом встречи благодаря лучшей атаке, стабильной форме и опыту выступлений в более конкурентной лиге. «Расинг» способен оказать сопротивление, особенно дома, но разница в классе, вероятно, проявится по ходу матча. Ожидается результативная игра с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Дила».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Дила» – коэффициент 7.50
  • Победа «Дила» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Дила»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Дила Расинг
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 