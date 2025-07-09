10 июля на Stade Achille Hammerel в Люксембурге состоится матч квалификации Лиги Конференций между местным «Расингом» и грузинским клубом «Дила». Обе команды подходят к поединку в хорошей форме, однако «Дила» демонстрирует более яркую и результативную игру.

«Расинг»

Люксембургский «Расинг» стабильно забивает и демонстрирует уверенность в атаке. В последних 5 матчах команда отметилась 8 голами, не покидая поле без взятия ворот. Однако оборона оставляет вопросы: 6 пропущенных голов за этот же отрезок и поражение от «Дифферданжа» (1:2) в последней товарищеской встрече. При этом команда показывает характер: победы над «Викторией Роспорт» (2:0) и «Роданжем» (2:0) в чемпионате – хорошие сигналы перед еврокубками.

«Дила»

Грузинская «Дила» под руководством опытного штаба набрала потрясающий ход: 5 побед подряд и 14 голов – почти 3 в среднем за матч. Коллектив эффективно использует моменты, стабильно забивает, и даже в сложных играх показывает зрелость – как в победах над «Динамо Тбилиси» (2:1) и «Самгурали» (4:3). Оборона у команды не безупречна – 7 пропущенных, но нападение нивелирует слабости.

Факты о командах

«Расинг»

Забивает в 5 матчах подряд

Средняя результативность – 1.6 гола за матч

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Победа и ничья в двух из трeх последних официальных матчей

«Дила»

5 побед подряд

В среднем 2.8 гола за матч

Пропускает 1.4 гола за игру

Забивает в 5 матчах подряд, включая 3+ гола в трeх играх

Прогноз на матч «Расинг» – «Дила»

«Дила» выглядит фаворитом встречи благодаря лучшей атаке, стабильной форме и опыту выступлений в более конкурентной лиге. «Расинг» способен оказать сопротивление, особенно дома, но разница в классе, вероятно, проявится по ходу матча. Ожидается результативная игра с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Дила».

Рекомендованные ставки: