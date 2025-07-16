На стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе пройдет ответный матч Лиги Конференций между «Дила Гори» и «Расингом Люксембург». В первой встрече, сыгранной в Люксембурге, «Дила Гори» одержала победу с минимальным счeтом 2:1. Теперь, играя дома, они будут стремиться к подтверждению своего превосходства и проходу в следующий раунд.

«Дила»

«Дила Гори» забивает в среднем 2.6 гола за матч в последних играх, что подтверждает их атакующий потенциал. В то же время они пропускают 1.2 гола за игру, что говорит о некоторой уязвимости в обороне. В последних 6 матчах команда не проигрывает, что свидетельствует о хорошей форме. На домашнем стадионе они выглядят сильнее, чем на выезде, и в первой игре продемонстрировали свою силу, выиграв 2:1.

«Расинг»

«Расинг Люксембург» также имеет неплохую результативность, забивая в среднем 1.4 гола за игру, но их оборона несколько слабее – 1.6 пропущенных гола за матч. В последних играх они забивали в 6 матчах подряд, однако в первой игре против «Дила Гори» не смогли удержать победу на своем поле. На выезде им предстоит сложная задача, учитывая сильную игру хозяев.

Прогноз на матч

«Дила Гори» продемонстрировала уверенность в первой встрече и будет играть на своем стадионе с явным преимуществом. Хотя «Расинг Люксембург» имеет атакующие качества, их оборона не выдержала давления в первой игре. Ожидаем, что хозяева подтвердят свою победу, хотя матч может быть достаточно напряжeнным и результативным.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

«Дила Гори» не проигрывает в последних 6 матчах и будет играть дома;

«Расинг Люксембург» забивает много, но пропускает в среднем 1.6 гола за матч;

В первой встрече «Дила Гори» победила 2:1, продемонстрировав хорошую атакующую игру.

Рекомендация: ставка на победу «Дила» с коэффициентом 1.95.