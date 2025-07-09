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«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:04
Расинг - Дила
10 июл. 2025, четверг 19:30 | Лига конференций, 1 раунд
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1.87
Обе забьют – коэффициент 1.87
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В первом раунде квалификации Лиги Конференций встречаются «Расинг» из Люксембурга и грузинская «Дила». Обе команды показывают результативную игру в последних встречах. «Дила» побеждает в пяти матчах подряд, в каждом забивая минимум два мяча. «Расинг» тоже стабильно поражает ворота соперников – команда забивает в пяти последних играх, но при этом не отличается надeжной обороной.

«Расинг»

Люксембуржцы провели пять разноплановых матчей, в которых набрали 2 победы и 1 ничью. Команда отличилась 8 раз (1.6 в среднем за матч), но пропустила 6 мячей. «Расинг» делает ставку на атакующую игру, особенно на домашнем стадионе, но в защите допускает регулярные ошибки, особенно против более техничных соперников.

«Дила»

Форма гостей впечатляет: пять побед подряд, 14 забитых мячей (в среднем 2.8 за игру). Команда активно действует на чужой половине поля и демонстрирует высокий темп. Однако надeжность обороны вызывает вопросы – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. «Дила» играет в открытый футбол, не жертвуя атакой ради обороны.

Прогноз на матч

Обе команды в хорошей форме в атаке, но при этом регулярно пропускают. Учитывая статистику, встреча обещает быть результативной и, вероятно, с голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • «Дила» забивает в среднем 2.8 мяча за игру, «Расинг» – 1.6;
  • обе команды пропускают больше гола за матч в среднем;
  • у обеих ярко выраженная атакующая модель.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.87

1.87
Обе забьют – коэффициент 1.87
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Дила Расинг
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