17 июля на стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе в Грузии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дила» и «Расингом». В первой встрече грузинская команда одержала уверенную победу с результатом 2:1, что даeт им комфортное преимущество перед домашней игрой. В предстоящем матче «Дила» будет действовать с учeтом этого преимущества, но «Расинг» постарается отыграться.

«Дила»

Грузинская команда показала отличные результаты в последних играх, одержав 6 побед в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Дила» забивает 2.60 гола за матч и пропускает 1.20. Это говорит о хорошей атакующей мощи при относительно стабильной обороне. Однако, играя на своeм поле, «Дила» будет стремиться не только удержать преимущества по сумме голов, но и забить дополнительный гол, чтобы закрыть вопрос о выходе в следующий раунд. Важно отметить, что на домашнем стадионе они привычно действуют агрессивно и уверенно.

«Расинг»

«Расинг» не проигрывает в 6 последних матчах, но в первой игре с «Дила» они были недостаточно эффективными, пропустив два гола на выезде. В последних 5 играх «Расинг» забивает 1.40 гола за матч, но и пропускает 1.60. Это ставит их в уязвимое положение перед ответной встречей. С учeтом того, что им нужно отыграть гол, они будут вынуждены идти вперeд, что создаст возможности для контратак со стороны «Дила». Несмотря на это, команда имеет хороший потенциал для того, чтобы забить, но ей нужно быть аккуратной в обороне, чтобы не пропустить.

Факты о командах

«Дила»

Побеждает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропускает 1.20

Забивает в 6 последних матчах

Хорошая форма, но пропускает в 4 последних играх

«Расинг»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 1.60

Забивает в 6 последних матчах

Проблемы с обороной, пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

С учeтом того, что «Дила» имеет комфортное преимущество, они будут стремиться забить ещe хотя бы один гол, чтобы не оставлять шансов «Расингу». В то же время, «Расинг» будет агрессивно атаковать, пытаясь отыграть хотя бы один мяч. Это создаст открытый футбол, но «Дила» на своeм поле, скорее всего, будет сильнее. Мы ожидаем, что обе команды смогут забить, но в конечном счeте победа останется за грузинским клубом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Дила»

Рекомендованные ставки: