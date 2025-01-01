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Мамер

Мамер
Люксембург. Национальный дивизион
Стадион:
Франсуа Трауш
Сайт:
http://www.fcmamer32.lu/
Тренер:
Дин Лин
Результаты Расписание Таблица
Матчей нет :(
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