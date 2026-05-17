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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Роданж - Мамер
Роданж - Мамер: обзор матча 17 мая 2026
Роданж
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
1 : 1
Завершен
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Роданж
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, Переходные матчи
Мамер
0 : 0
31.05.2026
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Мамер
0 : 0
23.05.2026
Женесс Канах
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Роданж
1 : 1
17.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Атерт Биссен
3 : 2
10.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Роданж
1 : 1
17.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Атерт Биссен
3 : 2
10.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Роданж
0 : 3
03.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, Переходные матчи
Мамер
0 : 0
31.05.2026
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Мамер
0 : 0
23.05.2026
Женесс Канах
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Роданж
1 : 1
17.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Хостерт
4 : 2
03.05.2026
Мамер
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