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Унион Тетус Петанж - Дифферданж: обзор матча 26 апреля 2026

Унион Тетус Петанж
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
0 : 1
Завершен
Дифферданж
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Унион Тетус Петанж - Дифферданж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Стадион:
Муниципаль
Новости команд
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Унион Тетус Петанж
Дифферданж
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
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Унион Тетус Петанж
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
17.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
17.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс
1 : 1
03.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 1
26.04.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дифферданж
0 : 0
03.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 1
26.04.2026
Дифферданж
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