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«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:33
Дифферданж - Дрита
15 июл. 2025, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.84
Ставка на тотал меньше 2.5
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В Люксембурге «Дифферданж» попытается отыграть поражение 0:1 от «Дриты». Хозяева не проигрывают дома 13 матчей, но результативность оставляет вопросы. Косовская команда наоборот – уверенно реализует моменты и хорошо защищается.

«Дифферданж»

Команда показывает стабильную форму в домашних играх, но в еврокубках уровень оппозиции выше. В 5 последних матчах забито 6 голов и пропущено 5. «Дифферданж» забивает не так много – в среднем 1.2 мяча за игру, при этом пропускает регулярно.

«Дрита»

После победы в первом матче «Дрита» будет делать ставку на оборону. Команда пропускает в среднем всего 0.6 гола за игру, а забивает 1.6. Победа над «Фарулом» 3:1 в товарищеском матче говорит о хорошей атакующей форме.

Прогноз на матч

Игра обещает быть осторожной. «Дрита» устроит ничья, а «Дифферданжу» придeтся раскрываться. Вероятен умеренный тотал с минимальным преимуществом одной из сторон.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

  • «Дрита» не пропускает более 1 мяча в 6 матчах подряд;
  • в первом матче был зафиксирован низовой счeт – 1:0;
  • «Дифферданж» играет сдержанно и мало забивает.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.84

1.84
Ставка на тотал меньше 2.5
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Дрита Дифферданж
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