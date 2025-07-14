В Люксембурге «Дифферданж» попытается отыграть поражение 0:1 от «Дриты». Хозяева не проигрывают дома 13 матчей, но результативность оставляет вопросы. Косовская команда наоборот – уверенно реализует моменты и хорошо защищается.

«Дифферданж»

Команда показывает стабильную форму в домашних играх, но в еврокубках уровень оппозиции выше. В 5 последних матчах забито 6 голов и пропущено 5. «Дифферданж» забивает не так много – в среднем 1.2 мяча за игру, при этом пропускает регулярно.

«Дрита»

После победы в первом матче «Дрита» будет делать ставку на оборону. Команда пропускает в среднем всего 0.6 гола за игру, а забивает 1.6. Победа над «Фарулом» 3:1 в товарищеском матче говорит о хорошей атакующей форме.

Прогноз на матч

Игра обещает быть осторожной. «Дрита» устроит ничья, а «Дифферданжу» придeтся раскрываться. Вероятен умеренный тотал с минимальным преимуществом одной из сторон.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Дрита» не пропускает более 1 мяча в 6 матчах подряд;

в первом матче был зафиксирован низовой счeт – 1:0;

«Дифферданж» играет сдержанно и мало забивает.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.84