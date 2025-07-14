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Прогноз на точный счёт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:53
Дифферданж - Дрита
15 июл. 2025, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 1:1
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Ответный матч между «Дифферданжем» и «Дритой» обещает быть напряжeнным – хозяевам необходимо отыгрываться после минимального поражения в первой встрече. Люксембургский клуб уверенно чувствует себя дома, не проигрывая 13 матчей подряд, но косовская команда демонстрирует стабильную игру в защите и уже близка к выходу в следующий раунд.

«Дифферданж»

Команда из Люксембурга на своeм поле выглядит значительно увереннее, чем на выезде. Последние три домашних встречи завершились двумя победами и ничьей. Коллектив активно использует быстрые фланговые атаки и делает ставку на контроль мяча. Однако в атаке есть проблемы с реализацией – в последних 5 матчах лишь 6 забитых мячей. При этом оборона регулярно даeт сбои: команда пропускает в 6 из 8 последних игр, и это главный риск перед матчем с командой, которая хорошо чувствует себя на контратаках.

«Дрита»

«Дрита» приехала на выезд в роли лидера после домашней победы. Команда продемонстрировала дисциплину в обороне и умение использовать слабости соперника. За последние 5 матчей – только 3 пропущенных мяча и сразу 8 забитых. При этом в 4 матчах из 5 косовский клуб не пропускал вовсе. В атаке команда варьирует подходы: от фланговых навесов до стандартов, где «Дрита» часто опасна.

Факты о командах

«Дифферданж»

  • Не проигрывает в 13 последних домашних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке и 1.0 в защите

«Дрита»

  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру
  • Уверенно чувствует себя против более сдержанных соперников

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
1 : 0
08.07.2025
Дифферданж

Прогноз на матч

«Дифферданж» обязан идти вперeд, и это даст «Дрите» пространства для контратак. Несмотря на давление, гости не выглядят уязвимыми: их защита уверенно держится, а атака способна наказать за малейшие ошибки. Хозяева наверняка забьют, но и сами могут не удержать свои ворота на замке. Вероятен обмен голами и минимальное преимущество косовской команды.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Дифферданжа» больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Дрита Дифферданж
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