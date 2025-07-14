Ответный матч между «Дифферданжем» и «Дритой» обещает быть напряжeнным – хозяевам необходимо отыгрываться после минимального поражения в первой встрече. Люксембургский клуб уверенно чувствует себя дома, не проигрывая 13 матчей подряд, но косовская команда демонстрирует стабильную игру в защите и уже близка к выходу в следующий раунд.

«Дифферданж»

Команда из Люксембурга на своeм поле выглядит значительно увереннее, чем на выезде. Последние три домашних встречи завершились двумя победами и ничьей. Коллектив активно использует быстрые фланговые атаки и делает ставку на контроль мяча. Однако в атаке есть проблемы с реализацией – в последних 5 матчах лишь 6 забитых мячей. При этом оборона регулярно даeт сбои: команда пропускает в 6 из 8 последних игр, и это главный риск перед матчем с командой, которая хорошо чувствует себя на контратаках.

«Дрита»

«Дрита» приехала на выезд в роли лидера после домашней победы. Команда продемонстрировала дисциплину в обороне и умение использовать слабости соперника. За последние 5 матчей – только 3 пропущенных мяча и сразу 8 забитых. При этом в 4 матчах из 5 косовский клуб не пропускал вовсе. В атаке команда варьирует подходы: от фланговых навесов до стандартов, где «Дрита» часто опасна.

Факты о командах

«Дифферданж»

Не проигрывает в 13 последних домашних матчах

Пропускает в 6 из 8 последних игр

В среднем 1.2 гола за матч в атаке и 1.0 в защите

«Дрита»

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.6 гола за игру

Уверенно чувствует себя против более сдержанных соперников

Прогноз на матч

«Дифферданж» обязан идти вперeд, и это даст «Дрите» пространства для контратак. Несмотря на давление, гости не выглядят уязвимыми: их защита уверенно держится, а атака способна наказать за малейшие ошибки. Хозяева наверняка забьют, но и сами могут не удержать свои ворота на замке. Вероятен обмен голами и минимальное преимущество косовской команды.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: