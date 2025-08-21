Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Дрита - Дифферданж
Дрита - Дифферданж: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Дрита
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Дифферданж
Матч
Личные встречи
Статистика матча Дрита - Дифферданж
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
Новости команд
Дрита
Дифферданж
«ФКСБ» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 09:58
«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88
28 июля, 10:00
«Копенгаген» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.70
21 июля, 10:03
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:40
«ФКСБ» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 09:58
«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88
28 июля, 10:00
«Копенгаген» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.70
21 июля, 10:03
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:40
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:40
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Дрита
Дифферданж
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита
0 : 1
29.07.2025
Копенгаген
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита
0 : 1
29.07.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 2 раунд
Копенгаген
2 : 0
22.07.2025
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Дифферданж
2 : 3
15.07.2025
Дрита
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
0 : 1
23.07.2025
Дифферданж
Лига чемпионов, 1 раунд
Дифферданж
2 : 3
15.07.2025
Дрита
