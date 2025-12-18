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  • «Райо Вальекано» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Райо Вальекано» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Райо Вальекано
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дрита
33' Ф. Лежен 66' Ж. Гумбау 83' Л. Эспино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
(К) ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
17
Унаи Лопес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
2
Бесник Красники
(К) ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
36
I. Mustafa
ЦП
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
Дрита
23
Endrit Morina
ЦЗ
17
Salifu Ibrahim
ЦП
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
99
Mike Arthur
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
3-3-2-1-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
5
Фелипе
33
Вертроувд
15
Гумбау
2
Рацу
17
Лопес
4
Диас
21
Перес
10
Камельо
4-1-1-4
22
2
Красники
32
Пеллумби
26
Овука
15
Бейтулай
14
Дабикяй
36
19
Красники
9
Манай
3
Шедзи
7
33
Вертроувд
18
Эспино
18
Эспино
33
Вертроувд
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
10
Камельо
8
Трехо
8
Трехо
10
Камельо
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
4
Диас
7
Палазон
7
Палазон
4
Диас
36
17
17
36
2
Красники
99
99
2
Красники
7
10
Баладж
10
Баладж
7
Остались в запасе
Райо Вальекано
Дрита
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Дрита
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Количество передач
656
215
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.48
-1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Дриты», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Дрита»

«Райо Вальекано» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Дрита Райо Вальекано
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