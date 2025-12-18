18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-3-2-1-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
5
Фелипе
33
Вертроувд
15
Гумбау
2
Рацу
17
Лопес
4
Диас
21
Перес
10
Камельо
4-1-1-4
22
2
Красники
32
Пеллумби
26
Овука
15
Бейтулай
14
Дабикяй
36
19
Красники
9
Манай
3
Шедзи
7
33
Вертроувд
18
Эспино
18
Эспино
33
Вертроувд
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
10
Камельо
8
Трехо
8
Трехо
10
Камельо
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
4
Диас
7
Палазон
7
Палазон
4
Диас
36
17
17
36
2
Красники
99
99
2
Красники
7
10
Баладж
10
Баладж
7
Остались в запасе
Райо Вальекано
Дрита
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Дрита
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Количество передач
656
215
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.48
-1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Дриты», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Дрита»
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Источник: «Бомбардир»