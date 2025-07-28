Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88

28 июля 2025 10:58
Дрита - Копенгаген
29 июл. 2025, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку

29 июля на стадионе «Фадиля Вокрри» в Косово состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Дритой» и «Копенгагеном». В первой встрече датский клуб добился комфортной победы со счeтом 2:0, и теперь хозяевам поля нужно совершать почти невозможное – отыгрывать дефицит в два мяча против более опытного соперника. Удастся ли «Дрите» сохранить интригу или «Копенгаген» спокойно доведет дело до победы?

«Дрита»

Косовский клуб в первом матче не сумел забить, хотя до этого демонстрировал уверенные атакующие показатели – 7 голов за 5 предыдущих матчей. В домашних играх команда чувствует себя уверенно: 12 матчей без поражений в 13 последних встречах. Однако оборона «Дриты» нестабильна: 6 пропущенных мячей в 5 последних матчах и пропущенные голы в 5 из 7 последних игр. В атаке команда способна на нестандартные ходы, но эффективность падает в матчах против организованных соперников. Против «Копенгагена» этого может быть недостаточно.

«Копенгаген»

Датчане продолжают успешную серию: 4 победы подряд, в том числе уверенное начало в Лиге чемпионов. За последние 5 матчей «Копенгаген» забил 9 мячей и пропустил всего 3, демонстрируя высокий уровень организации в защите и эффективность в атаке. Команда стабильно забивает – в каждом из последних 5 матчей. За счeт глубины состава и игровой дисциплины гости контролируют темп и уверенно закрывают игры на выезде. Учитывая первый матч, датский клуб вряд ли станет играть первым номером, но его контратаки будут по-прежнему опасны.

Факты о командах

«Дрита»

  • Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Копенгаген»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 2 раунд
Копенгаген
2 : 0
22.07.2025
Дрита

Прогноз на матч «Дрита» – «Копенгаген»

«Дрите» предстоит идти в атаку с первых минут, что откроет пространство для контратак «Копенгагена». Датчане, обладая более сбалансированным составом и опытом, могут спокойно сыграть от обороны и реализовать свои моменты. Косовский клуб, вероятно, забьет на фоне высокого темпа и давления, но победу или ничью в матче удержит фаворит. Игра может быть более результативной, чем первая.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.88
  • Победа «Копенгагена» или ничья – коэффициент 1.45

1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Копенгаген Дрита
Другие прогнозы
29.07.2025
18:00
2.00
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат - КуПС
Победа «КуПС» или ничья
29.07.2025
18:30
1.72
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Балтика
Обе забьют
29.07.2025
18:30
1.60
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Динамо - Сочи
победа «Динамо»
29.07.2025
20:45
1.90
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Краснодар - Крылья Советов
Победа «Краснодара»
29.07.2025
21:00
1.88
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита - Копенгаген
Обе команды забьют
29.07.2025
21:00
1.74
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К - Хэмран
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 