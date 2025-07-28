29 июля на стадионе «Фадиля Вокрри» в Косово состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Дритой» и «Копенгагеном». В первой встрече датский клуб добился комфортной победы со счeтом 2:0, и теперь хозяевам поля нужно совершать почти невозможное – отыгрывать дефицит в два мяча против более опытного соперника. Удастся ли «Дрите» сохранить интригу или «Копенгаген» спокойно доведет дело до победы?

«Дрита»

Косовский клуб в первом матче не сумел забить, хотя до этого демонстрировал уверенные атакующие показатели – 7 голов за 5 предыдущих матчей. В домашних играх команда чувствует себя уверенно: 12 матчей без поражений в 13 последних встречах. Однако оборона «Дриты» нестабильна: 6 пропущенных мячей в 5 последних матчах и пропущенные голы в 5 из 7 последних игр. В атаке команда способна на нестандартные ходы, но эффективность падает в матчах против организованных соперников. Против «Копенгагена» этого может быть недостаточно.

«Копенгаген»

Датчане продолжают успешную серию: 4 победы подряд, в том числе уверенное начало в Лиге чемпионов. За последние 5 матчей «Копенгаген» забил 9 мячей и пропустил всего 3, демонстрируя высокий уровень организации в защите и эффективность в атаке. Команда стабильно забивает – в каждом из последних 5 матчей. За счeт глубины состава и игровой дисциплины гости контролируют темп и уверенно закрывают игры на выезде. Учитывая первый матч, датский клуб вряд ли станет играть первым номером, но его контратаки будут по-прежнему опасны.

Факты о командах

«Дрита»

Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Копенгаген»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 матчах подряд

Прогноз на матч «Дрита» – «Копенгаген»

«Дрите» предстоит идти в атаку с первых минут, что откроет пространство для контратак «Копенгагена». Датчане, обладая более сбалансированным составом и опытом, могут спокойно сыграть от обороны и реализовать свои моменты. Косовский клуб, вероятно, забьет на фоне высокого темпа и давления, но победу или ничью в матче удержит фаворит. Игра может быть более результативной, чем первая.

Рекомендованные ставки: