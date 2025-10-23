Введите ваш ник на сайте
«Дрита» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.85

23 октября 2025 9:26
Дрита - Омония
23 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига конференций, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Омонии»
Сделать ставку

В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют «Дрита» и «Омония». Игра состоится в Приштине, начало – в 19:45 (мск).

«Дрита»

В отборе Лиги конференций команда Зекерии Рамадани была сильнее люксембуржского «Дифферданжа» – 2:1, 1:0. В 1-м туре общего этапа «Дрита» сыграла на выезде вничью с финским КуПС – 1:1.

Последние результаты «Дриты»:

  • 18.10.25 «Дрита» – «КФ Малишева» – 2:1 Суперлига;
  • 06.10.25 «Гжилани» – «Дрита» – 1:2 Суперлига;
  • 02.10.25 КуПС – «Дрита» – 1:1 Лига конференций.

«Омония»

Подопечные Янниса Анастасиу в отборе Лиги конференций обыграли грузинское «Торпедо» (1:0, 4:0), азербайджанский «Араз-Нахчыван» (4:0, 5:0) и австрийский «Вольфсберг» (1:2, 1:0, пен. 5:4).

В 1-м туре общего этапа «Омония» уступила дома «Майнцу» – 0:1.

Предыдущие результаты «Омонии»:

  • 19.10.25 «Красава Ипсонас» – «Омония» – 1:2 Высшая лига;
  • 05.10.25 «Омония» – «Арис» – 0:0 Высшая лига;
  • 02.10.25 «Омония» – «Майнц» – 0:1 Лига конференций.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Дрита» – «Омония»

«Омония» в 1-м туре Лиги конференций дала достойный бой представителю Бундеслиги и теперь едет в Косово за победой.

  • Прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с коэффициентом 9.50.

1.85
Победа «Омонии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Омония Дрита
