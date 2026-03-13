14 марта в 24-м туре Первой лиги лидер турнира «Факел» примет аутсайдера «Черноморец». Это противостояние команды, штампующей победы и обладающей лучшей защитой лиги, и коллектива, переживающего кризис на выезде. Хозяева имеют подавляющее преимущество во всех компонентах.

«Факел»

Воронежцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 6 побед подряд в лиге. Команда имеет больше всех побед в турнире (16) и лучшую разницу мячей (+19). «Факел» забивает в 6 последних матчах (1.80 гола в среднем) и не пропускает в 4 последних (0.60 пропуска в среднем). Беляйди Пуси с 14 голами – лучший бомбардир. Важнейшее преимущество – хозяева не пропускают от «Черноморца» в 4 последних очных встречах.

«Черноморец»

Новороссийцы занимают 13-е место и переживают серьезные проблемы на выезде, не выигрывая в 9 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча). Оборона нестабильна (1.20 пропуска в среднем). «Черноморец» не имеет ресурсов для борьбы с лидером, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Факел»

6 побед подряд в лиге.

Лидер турнира (51 очко).

Забивает в 6 последних матчах (1.80 в среднем).

Не пропускает в 4 последних матчах (0.60 в среднем).

Не пропускает от «Черноморца» в 4 последних встречах.

«Черноморец»

Не выигрывает в 9 последних выездных матчах.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

13-е место в турнире (27 очков).

Прогноз на матч «Факел» – «Черноморец»

«Факел» находится в феноменальной форме, штампует победы и обладает лучшей защитой лиги. «Черноморец» проваливает выезды, практически не забивает и не имеет шансов против лидера. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки: