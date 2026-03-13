Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Факел» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.40

13 марта 2026 7:27
Факел - Черноморец
14 мар. 2026, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Фора «Факела» (-1.5)
Сделать ставку

14 марта в 24-м туре Первой лиги лидер турнира «Факел» примет аутсайдера «Черноморец». Это противостояние команды, штампующей победы и обладающей лучшей защитой лиги, и коллектива, переживающего кризис на выезде. Хозяева имеют подавляющее преимущество во всех компонентах.

«Факел»

Воронежцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 6 побед подряд в лиге. Команда имеет больше всех побед в турнире (16) и лучшую разницу мячей (+19). «Факел» забивает в 6 последних матчах (1.80 гола в среднем) и не пропускает в 4 последних (0.60 пропуска в среднем). Беляйди Пуси с 14 голами – лучший бомбардир. Важнейшее преимущество – хозяева не пропускают от «Черноморца» в 4 последних очных встречах.

«Черноморец»

Новороссийцы занимают 13-е место и переживают серьезные проблемы на выезде, не выигрывая в 9 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча). Оборона нестабильна (1.20 пропуска в среднем). «Черноморец» не имеет ресурсов для борьбы с лидером, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Факел»

  • 6 побед подряд в лиге.
  • Лидер турнира (51 очко).
  • Забивает в 6 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Не пропускает в 4 последних матчах (0.60 в среднем).
  • Не пропускает от «Черноморца» в 4 последних встречах.

«Черноморец»

  • Не выигрывает в 9 последних выездных матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • 13-е место в турнире (27 очков).

Прогноз на матч «Факел» – «Черноморец»

«Факел» находится в феноменальной форме, штампует победы и обладает лучшей защитой лиги. «Черноморец» проваливает выезды, практически не забивает и не имеет шансов против лидера. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Факела» (-1.5) – коэффициент 1.40.
  • Факел не пропустит

2.35
Фора «Факела» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Черноморец Факел
Другие прогнозы
13.03.2026
14:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава - Карпаты
Тотал меньше 2.5 голов
13.03.2026
19:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К - Оболонь
Фора «Динамо» (-1.5)
13.03.2026
19:30
1.55
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх - Оренбург
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
13.03.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Обе забьют – ДА
13.03.2026
22:00
2.15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Фейхи»
13.03.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 