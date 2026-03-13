Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Байер» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55

13 марта 2026 9:32
Байер - Бавария
14 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Баварии»
Сделать ставку

14 марта в 26-м туре Бундеслиги леверкузенский «Байер» примет мюнхенскую «Баварию». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, переживающего нестабильный период, и абсолютного гегемона, штампующего победы и обладающего лучшей атакой лиги. Хозяева имеют историческое преимущество в домашних встречах, но гости находятся в феноменальной форме.

«Байер»

«Фармацевты» занимают 6-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних (1.20 гола в среднем за последние 5 игр). Патрик Шик с 13 голами – лидер атак. Оборона «Байера» относительно надежна (1.00 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Баварии» в 5 из 7 последних домашних встреч в Бундеслиге.

«Бавария»

Мюнхенцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 5 побед подряд в Бундеслиге и 7 побед подряд во всех турнирах. Команда имеет лучшую атаку лиги – 92 гола в 25 матчах (3.68 в среднем) и лучшую разницу мячей (+68). Харри Кейн с 48 голами – лучший бомбардир команды. «Бавария» забивает в 30 последних матчах и демонстрирует убийственную результативность: 3.80 гола в среднем за последние 5 игр (19 мячей). Психологическое преимущество – гости побеждают «Байер» в 3 последних очных встречах и не пропускают от них в 4 последних матчах.

Факты о командах:

«Байер»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не проигрывает «Баварии» в 5 из 7 последних домашних встреч.
  • 6-е место в турнире (44 очка).

«Бавария»

  • 5 побед подряд в Бундеслиге, 7 побед подряд во всех турнирах.
  • Лучшая атака лиги (92 гола, 3.80 в среднем).
  • Забивает в 30 последних матчах.
  • Побеждает «Байер» в 3 последних очных встречах.
  • Не пропускает от «Байера» в 4 последних матчах.
  • 1-е место в турнире (66 очков).

Прогноз на матч «Байер» – «Бавария»

«Бавария» находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой лиги и имеет историческое преимущество в очных встречах. «Байер» неуступчив дома, но не имеет ресурсов для борьбы с гегемоном. Учитывая, что гости не пропускают от «Байера» в 4 последних матчах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.55.
  • Бавария не пропустит

1.55
Победа «Баварии»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Байер
Другие прогнозы
13.03.2026
14:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава - Карпаты
Тотал меньше 2.5 голов
13.03.2026
19:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К - Оболонь
Фора «Динамо» (-1.5)
13.03.2026
19:30
1.55
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх - Оренбург
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
13.03.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Обе забьют – ДА
13.03.2026
22:00
2.15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Фейхи»
13.03.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 