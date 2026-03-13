14 марта в 26-м туре Бундеслиги леверкузенский «Байер» примет мюнхенскую «Баварию». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, переживающего нестабильный период, и абсолютного гегемона, штампующего победы и обладающего лучшей атакой лиги. Хозяева имеют историческое преимущество в домашних встречах, но гости находятся в феноменальной форме.

«Байер»

«Фармацевты» занимают 6-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних (1.20 гола в среднем за последние 5 игр). Патрик Шик с 13 голами – лидер атак. Оборона «Байера» относительно надежна (1.00 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Баварии» в 5 из 7 последних домашних встреч в Бундеслиге.

«Бавария»

Мюнхенцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 5 побед подряд в Бундеслиге и 7 побед подряд во всех турнирах. Команда имеет лучшую атаку лиги – 92 гола в 25 матчах (3.68 в среднем) и лучшую разницу мячей (+68). Харри Кейн с 48 голами – лучший бомбардир команды. «Бавария» забивает в 30 последних матчах и демонстрирует убийственную результативность: 3.80 гола в среднем за последние 5 игр (19 мячей). Психологическое преимущество – гости побеждают «Байер» в 3 последних очных встречах и не пропускают от них в 4 последних матчах.

Факты о командах:

«Байер»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не проигрывает «Баварии» в 5 из 7 последних домашних встреч.

6-е место в турнире (44 очка).

«Бавария»

5 побед подряд в Бундеслиге, 7 побед подряд во всех турнирах.

Лучшая атака лиги (92 гола, 3.80 в среднем).

Забивает в 30 последних матчах.

Побеждает «Байер» в 3 последних очных встречах.

Не пропускает от «Байера» в 4 последних матчах.

1-е место в турнире (66 очков).

Прогноз на матч «Байер» – «Бавария»

«Бавария» находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой лиги и имеет историческое преимущество в очных встречах. «Байер» неуступчив дома, но не имеет ресурсов для борьбы с гегемоном. Учитывая, что гости не пропускают от «Байера» в 4 последних матчах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Баварии».

Рекомендованные ставки: