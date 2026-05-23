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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Прогрес - Дюделанж
Прогрес - Дюделанж: обзор матча 23 мая 2026
Прогрес
23.05.2026, суббота, 17:00
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
2 : 4
Завершен
Дюделанж
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Статистика матча Прогрес - Дюделанж
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Прогрес
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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Прогрес
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
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